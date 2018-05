Eislingen Wie eine Eislingerin dem NS-Regime trotzte

Eislingen / Margit Haas

Sie musste sich als „Judenschwester“ beschimpfen lassen und sah dennoch ihre Aufgabe darin, der Familie Frankfurter eine Stütze zu sein. Denn die jüdischen Unternehmer waren ab 1933 den Repressionen der Nazi-Schergen ausgesetzt. Aber: „Für Emilie Eisele war die Tracht mehr als eine Berufskleidung“, sagt Claudia Liebenau-Meyer. „Sie war Symbol für ihre innere Haltung, die auf christlichen Werten basierte“, hat die Historikerin recherchiert. Daraus folgte mutiges Handeln. Denn Emilie Eisele wandte sich nicht ab vor den zunehmenden Nöten „ihrer“ jüdischen Familie. Als Ilse und Heinrich Frankfurter vor der immer umfassenderen Entrechtung durch die Nazis im September 1938 nach Palästina reisten, um ihre Übersiedlung vorzubereiten, übernahm es die Eislingerin, drei Monate später mit ihren Schützlingen den Eltern nachzureisen.

Wer war diese zweifelsohne starke Frau? Als Emilie Grupp wurde sie am 13. März 1887 in Groß-Eislingen katholisch geboren. 1910 heiratete sie den Eisengießer Alois Eisele, der im Ersten Weltkrieg fiel. Sie hatte nie mehr geheiratet und wahrscheinlich eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester bei der Caritas gemacht. Als solche wurde sie von Ilse und Heinrich Frankfurter eingestellt. Sie gehörten zu einer der angesehensten Familien in Göppingen, die in ihrer Buntweberei vielen Menschen Arbeit boten.

Die „Nana“ betreute die 1935 geborene Ruth und ihren drei Jahre jüngeren Bruder Michael. Bei ihr blieben die Kinder auch, als die Eltern ohne die Kinder nach Palästina reisten. Welche Ängste sie um sie ausstanden, als sie von der „Pogromnacht“ im November 1938 erfuhren, kann nur erahnt werden. Wer aber konnte die Kinder nach Palästina in Sicherheit bringen? Dass Ilse und Heinrich Frankfurter zurück nach Nazi- Deutschland reisten, kam nicht in Frage. Die Nana übernahm diese gefährliche Aufgabe. „Sie reiste am 27. Dezember 1938 mit meinem Bruder Michael und mir nach. Es war vorgesehen, dass Nana dauerhaft bei uns in Tel Aviv bleiben sollte, das war ihr Wunsch, der meiner Eltern und natürlich meiner. Wahrscheinlich hat sie als Deutsche aber keine Aufenthaltserlaubnis von der britischen Mandatsregierung bekommen“, berichtet Ruth Adler, der die Nana höchstwahrscheinlich das Leben rettete.

Zurück in Göppingen, vermisste Emilie Eisele die Kinder. „Ich hätte nie gedacht, dass ich so unglücklich sein kann“, hielt sie fest. Sie kümmerte sich nun um Sigmund und Hedwig Frankfurter, die Großeltern von Ruth. Wie eng deren Verhältnis zur Nana war, verdeutlichen die Briefe, die erhalten blieben. „Als Sigmund, Nana und ich vor fünf Wochen beim gewohnten Gaigel saßen, bekam Nana einen Herzkollaps, bei dem ich sofort sah, daß er sehr ernst war. Und so erwies es sich auch. Vier Wochen lang waren wir in steter Sorge“, schrieb Hedwig. Und auch, dass sich die Nana nur sehr langsam erholt, dass sie zur Erholung ins Allgäu gefahren ist, ihre Rückkehr eine „bedeutende Entlastung“ für die Familie war. Aber sie muss die Frankfurters bald verlassen und so schreibt Hedwig an ihre Freundin Thilde im Dezember 1941 von „sehr trüben Weihnachten, die wir heuer hatten“. Selbst in Theresienstadt, wohin die Frankfurters im August 1942 deportiert worden waren, denkt sie an die Nana: „Ich bin sehr traurig, daß Nana nie schreibt ... Ist sie gesund?“, erkundigt sie sich im März 1944.

Bis zur Deportation hatte Emilie Eisele, die auf Druck der Nazis den Haushalt der Frankfurters in der Lutherstraße hatte verlassen müssen, ihnen immer wieder heimlich Lebensmittel gebracht. Dann versuchte sie, das Inventar der Familie zu retten. Die Folgen blieben nicht aus. „Man hat mich schlimm behandelt“, schrieb sie später. Sie floh nach Oberschwaben und fand Arbeit auf einem entlegenen Hof. Nach dem Ende des NS-Regimes wurde sie Treuhänderin für das Vermögen der Frankfurters, die ihr eine Leibrente aussetzten und ihr im großelterlichen Haus an der Lutherstraße ein lebenslanges Wohnrecht einräumten. Die Nana starb am 15. September 1971 im Alter von 84 Jahren in Göppingen. Alle, die sie kannten, haben sie als großartige Gastgeberin in Erinnerung behalten, die besonders die Kinder liebte, als eine Frau mit Charisma.

Info „Die stillen Helfer der Familie Frankfurter“ – in der Publikation des Göppinger Stadtarchivs hat Claudia Liebenau-Meyer den Mut der Nana ausführlich dokumentiert.