In der Nacht auf Dienstag haben Einbrecher in Göppingen Beute gemacht und hohen Schaden angerichtet. Die Täter waren im Gewann Immenreich, zwischen Hohenstaufen und Ottenbach, am Werk.

Sie brachen auf sieben Grundstücken Gartenhäuser und Schuppen auf. In diesen fanden sie drei Kettensägen, einen Laubbläser, einen Trennschleifer, einen Bohrschrauber und ein Aggregat. Zusätzlicher Schaden: 3000 Euro. Hinweise: Telefon (07161) 632360.