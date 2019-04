Einbrecher sind in die Gaststätte „Himmel und Erde“ auf dem Hohenstaufen eingebrochen. Beim ersten Versuch waren die Unbekannten noch gescheitert.

Einbrecher haben bereits am Montag, 1. April, versucht in die Gaststätte „Himmel und Erde“ auf dem Hohenstaufen einzubrechen. Die Täter machten sich im Zeitraum zwischen Montag, 1. April, 20 Uhr, bis Dienstag, 2. April, 15.30 Uhr, an einer Panoramascheibe des Restaurants zu schaffen, teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Ein Einbruch gelang den Tätern zwar nicht, sie beschädigten die Scheibe aber stark. Der Gastraum wurde durch den Einbruchversuch mit Glasscherben übersät. Ein Schreiner musste die Scheiben mit Holzplatten sichern.

Zweiter Einbruchsversuch gelingt

Einen zweiten Versuch starteten die Einbrecher dann in der Zeit zwischen Mittwoch, 3. April, 18 Uhr, und Donnerstag, 4. April, 11 Uhr. Sie schlugen erfolgreich eine Scheibe ein und brachen die Eingangstür der Gaststätte auf.

Andreas Schweickert von der Agentur Saltico, die Pächter der Berggaststätte ist, hat die Spuren begutachtet. Über 20.000 Euro Sachschaden haben die Unbekannten angerichtet, schätzt er.

So wurden beim zweiten Einbruch 800 Euro Wechselgeld und 200 Euro Trinkgeld aus einer aufgebrochenen Kassenschublade gestohlen. Zusätzlich entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro an Stühlen und Tischen. Die Reparatur der zerstörten Panoramascheibe werde rund 20 000 Euro kosten, schätzt der Pächter. Der Betrieb im Restaurant könne aber normal weiterlaufen.

Kameras werden ausgewertet

Das Gebäude gehört der Stadt Göppingen. Die hat an der Gaststätte Überwachungskameras angebracht, die nun Aufschluss über die Täter geben könnten. Die Aufnahmen werden jetzt ausgewertet.

