„Wir werden in Göppingen im Moment keine neue Filiale eröffnen“, teilt Manuela Moosmann, Sprecherin der „Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG“ mit Sitz in Nürnberg auf Anfrage mit. Tatsächlich hat der Lebensmitteldiscounter vor kurzem seinen großen Markt im Göppinger Kaise...