Aktion Ein Saft für den guten Zweck

Göppingen / Marie-Christin Zepf

Boller Fruchtsäfte unterstützen mit der neuen Saftkreation „Physalis-Karotte“ die regionale „Aktion Rückenwind“ und setzten sich damit für sozial benachteiligte Kinder in der Region ein – erkennbar ist das auch auf dem eigens entwickelten Etikett auf der Flasche. „Mit dem Kauf einer Falsche des Rückenwind-Saftes werden automatisch 50 Cent an die Aktion gespendet“, erklärt Karin Stolz, die gemeinsam mit ihren beiden Geschwistern das Familienunternehmen in Bad Boll leitet. Die ersten 3000 Flaschen des neuen Saftes gibt es ab Mai bei ausgewählten Einzelhändlern zu kaufen.

Doch nicht nur die Spenden seien wichtig: Zusätzlich kann mit der Präsenz der Spendenaktion bei den Handelspartnern des Lebensmittel- und Getränkefachhandels eine breite Öffentlichkeit über die Arbeit der Stiftung informiert werden. „Unser Ziel ist es so, nicht nur auch zahlreiche Privatspenden zu erhalten. Wir möchten damit darauf aufmerksam machen, dass es in unserer Gesellschaft durchaus Menschen gibt, denen es nicht so gut geht. Diese dürfen wir nicht vergessen“, sagt Stolz.

Jedes fünfte Kind in Deutschland sei von Armut betroffen und rund zwei Millionen Kinder und Jugendliche bekommen zusätzlich Unterstützung von der Sozialhilfe, weil das Einkommen der Eltern nicht ausreicht, um die nötigen Lebenshaltungskosten zu decken. Diese Kinder haben oft nicht die Möglichkeit, zusätzlich ein Instrument zu lernen oder etwa einem Verein anzugehören, wie auch Sabine Stövhase, verantwortliche Leiterin der Aktion Rückenwind, weiß: „Mit unserer Stiftung helfen wir eben genau diesen Kindern und sorgen dafür, dass sie eine Gleichberechtigung erhalten. Denn Kinder können nichts dafür, in welche soziale oder familiäre Situation sie hineingeboren werden.“

Erste Flaschen abgefüllt

Jüngst wurden die ersten Flaschen in der Kelterei im Boller Werk in Jebenhausen abgefüllt. Zum feierlichen Anlass gab es nicht nur musikalische Unterstützung von der preisgekrönten Fiddle-Band der Musikschule Geislingen, sondern auch Besuch von Landrat Edgar Wolff, denn der Landkreis Göppingen ist von Beginn an im Kuratorium der Stiftung dabei und setzt sich für Kinder und Jugendliche ein. „Wir müssen mehr dafür tun, dass Kinder glücklich sind und eine Chancengleichheit haben. Sie sind unsere Zukunft“, sagt der Landrat.

Für Karin Stolz ist klar, dass es nicht bei 3000 Flaschen Spendensaft bleiben soll: „Unser Ziel ist es, daraus eine langfristige Zusammenarbeit zu machen und somit möglichst viele Spendengelder zu sammeln.“ Auch Sascha Lutz, Geschäftsführer des Diakonischen Werks Göppingen, freut sich auf die weitere Zusammenarbeit: „Wir freuen uns, mit Boller Fruchtsäften einen so engagierten Kooperationspartner gewonnen zu haben. Gemeinsam wollen wir in unserem Landkreis etwas bewegen.“