Wechsel Ein Präsident nimmt Abschied

Göppingen / Axel Raisch

Zahlreiche prominente Gäste aus Kreis, Land und dem angrenzenden Ausland, die Politik, Justiz und Polizei vertraten, sind gestern zur Verabschiedung von Thomas Mürder als Präsident des Polizeipräsidiums Einsatz und zur Einsetzung von Ralph Papcke als Nachfolger nach Göppingen gekommen.

Vor 41 Jahren war Mürder in der Sporthalle der Göppinger Bereitschaftspolizei als angehender Polizist vereidigt worden. Am selben Ort wurde er gestern als Präsident des Polizeipräsidiums (PP) Einsatz in den Ruhestand verabschiedet. Bewusst hatte Mürder die Sporthalle einem Festsaal vorgezogen. Nicht zuletzt deshalb, weil ihm auch der Sport stets ein Herzensanliegen gewesen ist. Papcke tritt auch seine Nachfolge als Polizeisportbeauftragter des Landes an.

Da es sich beim PP Einsatz um ein Schwergewicht in der Sicherheitsarchitektur des Landes handle, sei der nahtlose Übergang an der Spitze besonders wichtig, betonte Innenminister Thomas Strobl nach der Begrüßung durch Polizeivizepräsident Thomas Berger. Strobl war zu Verabschiedung und Einsetzung aus Stuttgart gekommen.

Im Jahr 2014 war im Zuge der Polizeireform das Polizeipräsidium Einsatz gegründet worden. Die Rolle Mürders als dessen Gründungspräsident lobte Strobl ausdrücklich. Er habe die damit verbundenen Herausforderungen mit Bravour gemeistert. Der stellvertretende Ministerpräsident des Landes hob Mürders sensibles Vorgehen und feines Gespür bei der Umsetzung der Reform hervor. Der Macher habe das PP Einsatz geprägt und zum guten Ruf der Einrichtung weit über das Land hinaus bei­getragen.

Landrat Edgar Wolff würdigte Thomas Mürder als „verbindlich und menschlich angenehm“, für den Fairness im Sport wie in anderen Bereichen ein hoher Wert sei. Mürder sei ein wichtiger Grund, weshalb dem Präsidium große Wertschätzung entgegengebracht werde. Der Göppinger Oberbürgermeister Guido Till zeigte sich an Mürder gewandt sehr stolz auf die Bereitschaftspolizei, „aber auch auf Dich“. Die Fähigkeiten der Göppinger Spezialeinsatzkräfte seien bundesweit gefragt, was man auch am Rande von Großereignissen habe sehen können, wenn in heiklen Situationen die Polizeiautos mit Göppinger Kennzeichen aufgefahren seien.

Wolfgang Lohmann aus Berlin hob als Inspekteur der Bereitschaftspolizeien der Länder die jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Präsident Mürder hervor. Mit seinen angenehmen, aber klaren Worten habe er gemeinsame Runden vorangebracht. Der Vorsitzende des Deutschen Polizeisportkuratoriums, der Hannoveraner Polizeivizepräsident Jörg Müller, verwies auf Mürders „lange, aber nie langweilige Karriere“, in der es bei dem „Polizeimanager in Göppingen“ stets einen Fortschritt gegeben habe. Er nannte Mürder ein Vorbild und verwies auf internationale Polizeisportmeisterschaften, die Thomas Mürder nach Göppingen geholt habe. Der Personalratsvorsitzende Jürgen Engel erinnerte an das gute Gelingen der Polizeireform, da der Präsident die Wünsche der Mitarbeiter aufgenommen habe. „Vermutlich“ übergebe er nun das beste und modernste Polizeipräsidium im ganzen Bundesgebiet an Ralph Papcke.

Der neue Polizeipräsident wechselt aus dem Innenministerium nach Göppingen, wo er bis vor 16 Jahren war. „Back to the roots“, sagt Papcke, auch wenn sich vieles im Übergang von Bereitschaftspolizei zum PP Einsatz verändert habe. Der engagierte Teamplayer Papcke ist Strobls Worten zufolge die Idealbesetzung, da sich das Thema Einsatz wie ein roter Faden durch die Vita Papckes ziehe. Thomas Mürder rief seinem Nachfolger zu: „Freue Dich auf ein tolles Team.“

Als Überraschungsgast trat SWR-Kultmoderator Matthias Holtmann mit einer Coverversion von Janis Joplins Mercedes-Benz-Songs auf. Dabei brach er eine Lanze für den Polizeiberuf und berichtete von Erfahrungen mit der Polizei, die seit Kindesbeinen an nur positiv gewesen seien. Angriffe gegenüber denen, „die die Knochen hinhalten“ könne er nicht verstehen. Umrahmt wurde die Veranstaltung vom Großen Blechbläserensemle des Landespolizeiorchesters.

Thomas Mürder blickte in seinen Dankesworten zurück auf wichtige Stationen seiner Laufbahn, bei der Stuttgarter Polizei, im Lagenzentrum des Innenministeriums und schließlich wieder in Göppingen. Es habe dabei viele schöne Momente gegeben, als schwersten Tag bezeichnete er den 25. April 2007, als die Kollegin Michele Kiesewetter in Heilbronn erschossen wurde.

Mürder verabschiedete sich mit den Worten: „Es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen.“