Leitartikel Dirk Hülser: „Ein neuer Chef muss her“

Göppingen / Dirk Hülser

Jahrelang dauert sie nun schon, die Posse um die Göppinger Feuerwehr. Dauerpech mit den Kommandanten, einer wird gar verurteilt, schlechte Stimmung und Knatsch unter den Mitgliedern, dann brennt eins der eigenen Magazine ab – und nun kommen weitere Pointen hinzu: Die Stimmung ist offenbar nicht besser geworden, glaubt man einem anonymen Brief, der mit dem Briefkopf der Feuerwehr verschickt wurde. Und die Stadt hat die Suche nach einem neuen Kommandanten erst einmal aufgegeben. Das klingt unglaublich, ist aber so.

Allen Ernstes hat die Rathausspitze mitgeteilt, die Feuerwehrleute sollen selbst entscheiden, ob sie einen neuen Kommandanten möchten. Auch den Zeitpunkt können sie selbst bestimmen. Solange führt der Stellvertreter ehrenamtlich die 450 Köpfe zählende Wehr, die auch für alle Stadtteile zuständig ist. Dessen Qualifikation steht außer Frage, leitet er doch im Hauptberuf eine Werksfeuerwehr. Doch dann nebenbei in der Freizeit eine weitere Wehr führen? Auf unbestimmte Zeit? Das klingt sehr abenteuerlich. Wobei es nachvollziehbar ist, wenn im Rathaus keine große Lust mehr besteht, sich mit einem weiteren Kommandanten neuen Ärger einzuhandeln. Ganz abgesehen davon, dass mit der Ausschreibung im vergangenen Jahr keine passenden Bewerber gefunden wurden. Doch irgendeine Lösung muss her.

Wie es aussieht, ist die fehlende hauptamtliche Leitung nicht das einzige – und vielleicht sogar das kleinste – Problem der Wehr. Anonym hat sich eine unbekannte Zahl Feuerwehrleute an die Fraktionschefs und den Oberbürgermeister gewandt. Das geht so nicht in Ordnung, ist ganz schlechter Stil. Wenn es etwas zu kritisieren gibt, sollte jedes Mitglied der Feuerwehr auch den Mut aufbringen, mit seinem Namen dazu zu stehen. Oder sind die Zustände schon so schlimm, dass sich niemand mehr traut, den Mund aufzumachen?

In dem Brief geht es um Mobbing, Demotivation und Eifersüchteleien. Der Wahrheitsgehalt lässt sich nicht überprüfen. Zwei Dinge lassen jedoch aufhorchen: Die Ausrückzeiten seien so schlecht wie nie, die vorgeschriebenen Hilfsfristen könnten nicht mehr eingehalten werden. Wenn das stimmt, wäre dringender Handlungsbedarf angesagt. Und dann fordern die Unbekannten, dass umgehend ein Kommandant – und zwar ein Externer – gesucht wird. Wer auch immer das fordert: Er oder sie hat recht.