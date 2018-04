Literatur Ein Modell fürs ganze Land

Kuno Staudenmaier

Schicksalhafte Begegnungen in jungen Jahren: Er besucht die Höhere Handelsschule und erlebt Agnes Herkommer als Lehrerin. Schon zu der Zeit schreibt sie Romane, Gedichtbände und Biografien. Bis Reiner Wieland diese Schriften liest, vergehen noch einige Jahre. Seine Lehre in der Kreissparkasse ist eine Zwischenstation. Benedikt Schock heißt dort der Chef in den Nachkriegsjahren. Schock versteht nicht nur etwas vom Geld, sondern auch von der Literatur. Seine Mundartgedichte sind voller Charme und nicht selten auch philosophisch.

Die kleinen Gedichtbände gehören zur Grundausstattung in Reiner Wielands eigenem Hausstand. Er ist inzwischen Lehrer in Rechberghausen, verheiratet und Familienvater. 1974 kommt er als Rektor an die Schule in Bartholomä. In diesen Jahren wohnt die Familie im Forsthaus in Essingen. Der junge Schulleiter nutzt jede Minute in der Freizeit, um regionalen Autoren auf die Spur zu kommen.

„Sein“ Schriftgutarchiv Ostwürttemberg in Lautern umfasst heute über 1000 Regalmeter Bücher und Dokumente, 5000 Namen hat er zusammengetragen, zigtausend Bücher, Schriften und Aufsätze sind fein säuberlich archiviert.

Er dreht am Rad der Rollregale und geht auf ein Werk zu. Das großformatige Buch „Fischpredigt des Antonius von Padua“ stammt von Josef Koranda, der dieses Buch in seiner kleinen Hobbydruckerei hergestellt hat – auf handgeschöpftem Papier. „Das findet man nicht in der Landesbibliothek und auch nicht in Marbach“, sagt Wieland. „Das Schriftgutarchiv Ostwürttemberg“ – Reiner Wieland kümmert sich um Autoren und deren Werke aus dem Ostalbkreis, aus den Landkreisen Göppingen und Heidenheim – „ist meines Wissens das einzige dieser Art in Deutschland“, sagt er.

Das will er ändern. Mit der Novellierung des Landesarchivgesetzes sei das möglich. Das Landesarchivgesetz solle die Zielsetzung beinhalten, dass jede Region ein Schriftgutarchiv anzustreben habe. „Während wir landauf landab Heimatmuseen mit vielen Exponaten aus bäuerlicher und handwerklicher Vergangenheit pflegen, lässt man das geistige Gut einfach in Vergessenheit geraten. Das kann doch nicht sein.“ Für diesen politischen Schritt sucht er Verbündete, hofft, dass seine Einrichtung kein Einzelereignis bleibt.

Wieland ist nicht nur Sammler. Die Literaturforschung liegt ihm seit Jahren am Herzen. Vor 20 Jahren gründete er die Stiftung Literaturforschung in Ostwürttemberg, die heute über 420 000 Euro Stiftungskapital verfügt. Eine ähnliche Summe wurde von der Stiftung für Forschungsprojekte ausgegeben. In der Reihe „Unterm Stein. Lauterner Schriften“ sind 21 Biographien und mehrere Sonderbände erschienen. Diese gemeinnützige Stiftung ist eine eigenständige Einrichtung, so Wieland.

Er weiß um sein Glück, dass die Familie das Archiv mitträgt. „Mich hat nie eines der Kinder gefragt, ob ich ihm lieber ein Auto kaufen könne anstatt weitere Archivregale“. Auch die fürs Archiv erforderlichen Anbauten an sein Haus in Lautern hat er stets selbst geschultert. Um die Zukunft der Einrichtung ist ihm deshalb nicht bang. „Es gibt Anfragen aus den Kreisstädten, das Archiv zu übernehmen“, sagt er. Für ihn keine gute Idee, weil „der Wettbewerb der Städte untereinander der Tod des Schriftgutarchivs wäre“. Die jeweilige Stadt würde sich vor allem um die Autoren am Ort kümmern. Als Alternative für das Familienarchiv könnte er sich die Gründung eines Zweckverbandes, dem die drei Landkreise und die Stadt Heubach angehören, vorstellen.

Dieser Zweckverband könnte dann Träger des Archivs werden. Das Archiv müsste in dem Fall in Lautern bleiben. Entschieden ist noch nichts. Aber in der Familie gibt es so viel jüngeren Sachverstand, dass das Schriftgutarchiv auch so weiterlaufen könnte. Lehrer, Grafiker, Germanisten sind in den nachfolgenden Generationen vertreten.

Noch ist Reiner Wieland Motor dieser Einrichtung und das Schriftgutarchiv Ostwürttemberg lebt und wächst. Reiner Wieland könnte neue Regale brauchen: „Allein vergangene Woche ist ein weiterer Regalmeter dazugekommen.“