Jubiläum Ein Lebensraum für die Schüler

Göppingen / Von Margit Haas

Nicht mehr nur Schule, sondern Lebensraum ist das Göppinger Werner-Heisenberg-Gymnasium seinen knapp 700 Schülern heute. Vor 50 Jahren war die Schule gegründet worden, damals als Progymnasium Holzheim, das dem Hohenstaufen-Gymnasium angegliedert war.

Ist die Schule heute mit Räumen gut versorgt, konnte davon anfangs keine Rede sein. An elf verschiedenen Orten in Holzheim, dem Bodenfeld, im alten Spital, bei der Bereitschaftspolizei, in der Hohenstaufenhalle und im Stadtbad fand in den ersten Jahren Unterricht statt. Da galt es für den langjährigen Schulleiter Claus Anshof und sein Team zu improvisieren. 1975 baute die Stadt im Bodenfeld eine neue Schule (heute Hermann-Hesse-Realschule). Als dann die kaufmännischen Schulen von der Jahnstraße in das Berufsschulzentrum Öde gezogen waren, fand das WHG Mitte der achtziger Jahre endlich einen dauerhaften Standort.

Seither hat sich der Schulalltag stetig gewandelt, spiegelt „die Veränderung in der Gesellschaft wider“, stellt der Physik- und Geographielehrer Hans Ziegler fest. So spielen die Naturwissenschaften eine immer größere Rolle, und insbesondere moderne Medien sind aus dem Schulalltag nicht mehr wegzudenken. Das WHG ist die einzige Schule in Göppingen, die am „Schulversuch Tablet“ teilnimmt. Es wurde ein neues Profil geschaffen für die Achtklässler. IMP verbindet Informatik, Mathe und Physik (siehe nebenstehende Meldung).

Enge Kooperationen pflegt das WHG nicht nur mit der benachbarten Südstadt-Grundschule in einem gemeinsamen Flüchtlingsprojekt und der Mensa, die jetzt neu gebaut wird. Auch zur Fachhochschule und verschiedenen Unternehmen werden enge Kontakte gehalten. Intensiv ist die Zusammenarbeit außerdem mit der Kunsthalle. „Unsere Schüler haben den Audioguide für die Picasso-Ausstellung entwickelt“, betont Rektorin Susanne Stephan.

Nach den Besonderheiten der Schule gefragt, stellt sie den Schultriathlon, der gestern stattfand, ebenso heraus wie „unser breites Angebot an Studien- und Sprachfahrten. Und: „Mir ist es wichtig, dass unsere Schüler europäisch unterwegs sind“, betont Stephan. Sie freut sich zudem, „dass unsere Schüler in der SMV und darüber hinaus unglaublich engagiert sind“. Sie organisieren Filmfestivals und Talentshows, und seit Gründung des WHG erschien in jedem Jahr mindestens eine Ausgabe der Schülerzeitung „Guckloch“.

In der Fortführung des IMP-Projektes sieht Susanne Stephan eine der großen Herausforderungen der Zukunft. „Die zunehmende kulturelle Vielfalt und die größere Heterogenität der Schüler wird uns weiter beschäftigen.“ Den Pädagogen steht dabei eine Schulsozialarbeiterin zur Seite.

Info Am kommenden Dienstag, 24. Juli, ab 15 Uhr feiert das Werner-Heisenberg-Gymnasium sein Jubiläums-Schulfest. Schülerinnen und Schüler sowie das Kollegium der Schule laden zu einem Rundgang durch die vergangenen fünf Jahrzehnte ein. Eingebettet in die Zeitgeschichte wird der Wandel des Schulalltages am Werner-Heisenberg-Gymnasium lebendig werden. Alle bisherigen vier Schulleiter werden sich zu einer Diskussionsrunde treffen. Um 17.30 Uhr wird Schulleiterin Susanne Stephan verabschiedet (siehe Infokasten).