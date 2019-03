Gesundheit Ein Haus, in dem die Hoffnung wohnt

Kreis Göppingen / Carolin Mauritz

Wir sind über eine betroffene Familie aus dem Kreis Göppingen auf den Förderkreis und das ,Blaue Haus’ in Stuttgart aufmerksam geworden“, erzählt Liliana Schunter, Mitglied im Förderkreis krebskranke Kinder e.V.. Zu ihrem runden Geburtstag wollte sie keine Geschenke. Stattdessen bat sie um Spenden für den Förderkreis und das „Blaue Haus“. Außerdem stellten Liliana Schunter und ihr Ehemann den Förderkreis bei einem Bundesliga-Heimspiel von Frisch Auf in der „OSG-Lounge“ der EWS-Arena vor.

Gegründet worden war der Förderkreis 1982, heute hat er zirka 500 Mitglieder. „Am Anfang hatten wir zehn ehrenamtliche Helfer. Über die Jahre ist unser Förderkreis sehr gewachsen, mittlerweile sind es über 50“, erklärt Geschäftsführerin Cornelia Völklein. Damit meint sie die Helfer vor Ort. Denn Unterstützer, die verschiedene Aktionen organisieren, um Spenden für den Förderkreis krebskranke Kinder zu sammeln, gibt es sehr viele. „Wir finanzieren uns komplett durch Spenden. Insgesamt sind ungefähr 600 000 Euro im Jahr nötig, um alles stemmen zu können“, sagt Völklein. Neben dem „Blauen Haus“ in der Landeshauptstadt finanziert der Förderkreis noch viele weitere Projekte sowie mehrere Personalstellen im Olgahospital.

Den Aufenthalt der Kinder in der Klinik möchte der Verein für alle Beteiligten so angenehm wie möglich machen. Im „Blauen Haus“ können in insgesamt 17 Appartements die Angehörigen krebskranker Kinder wohnen. Michael Wünsch, Vorstandsmitglied im Förderkreis, erklärt: „Je nachdem wie alt das erkrankte Kind ist, wird erwartet, dass ein Elternteil mit auf der Station bleibt. Ansonsten können die Eltern und auch Geschwister im ,Blauen Haus’ wohnen, während das Familienmitglied in Behandlung ist.“

Die Gäste blieben unterschiedlich lange im „Blauen Haus“, betont Cornelia Völklein. Die Appartements seien zwischen einer Woche und eineinhalb Jahren bewohnt. Manche Familien kommen für die Behandlung aus dem Ausland und bleiben auch in der Zeit zwischen den Behandlungen in Stuttgart. „Für die Kurzzeitgäste haben wir eine Preisliste. Wer das zahlen kann, zahlt auch gerne“, berichtet Völklein. Auch ein möglichst angenehmer Aufenthalt im Olgahospital liegt dem Förderkreis am Herzen, der in dem Krankenhaus zwei weitere Pflegekräfte auf der kinderonkologischen Station komplett sowie eine Erzieherin und eine Psychologin zu je 50 Prozent finanziert. Außerdem werden die Kinder auf der Station dank des Förderkreises von einer Theatertherapeutin unterstützt.

Der Ansatz des Förderkreises sei ursprünglich das Ehrenamt gewesen, mittlerweile seien Festanstellungen jedoch nötig. „Die Personalstellen sind nicht alles. Wir unterstützen auch das molekularbiologische Labor des Olgahospitals finanziell. Dazu kommen Dinge wie Internet, Zeitschriften, ein Weihnachtsbaum oder Nikolausstiefel. Das zahlt eben keine Krankenkasse“, erklärt Völklein.

Damit auch die Geschwister eines krebskranken Kindes die Möglichkeit bekommen, ihren Bedürfnissen nachzugehen, gibt es vom Förderkreis aus eine Geschwistergruppe. Diese trifft sich einmal im Monat und unternimmt Ausflüge. „Auch nach Abschluss der Behandlung müssen die Kinder und Jugendlichen regelmäßig zu Nachsorgeuntersuchungen. Die Geschwister sind dann immer noch in der Gruppe verankert und haben dort auch weiterhin die Chance, über ihre Sorgen zu sprechen“, betont Michael Wünsch.

Jetzt gibt es noch ein neues Projekt. Eine Psychologin und eine Sozialpädagogin sollen sich um die Sozialmedizinische Nachsorge betroffener Familien kümmern, deren Kind die Behandlung abgeschlossen hat. Michael Wünsch zufolge ist die Angst der Familien vor einem Rückfall immer groß. Außerdem sei es auch wichtig, beim Übergang in den Alltag zu helfen.

Die große Hoffnung für die kommenden Jahre sei, dass der schlechte Ruf gemeinnütziger Organisationen wieder abnimmt. „Es gibt leider ein paar schwarze Schafe im gemeinnützigen Sektor und das färbt ab. Viele Menschen wollen nichts mehr spenden, weil sie meinen, man könne nicht wissen, wofür das Geld letztendlich verwendet wird“, berichtet Claudia Völklein.

„Wir als Spender wünschen uns, dass es so gut weiter geht“, meint Liliana Schunter. Gesprächsbereitschaft sei immer vorhanden. Es besteht auch die Möglichkeit, das „Blaue Haus“ zu besichtigen und vor Ort zu sehen, wo das gespendete Geld ankommt.