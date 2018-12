Benefizaktion Ein Haus voller Lebkuchen und Spielfreude

Göppingen / Susann Schönfelder

„Wer will fleißige Handwerker seh’n, der muss zu uns Kindern geh’n“, heißt ein bekanntes Kinderlied. Im Kinderhaus Seefrid in Göppingen waren kürzlich kleine Zimmerer am Werk: Zusammen mit Profi Daniel Wieland von der Leonberger Firma Mörk bauten die Knirpse ein rund zwei Meter großes Holzhaus. Die Jungen und Mädchen bedienten den Akkuschrauber wie die Großen, trugen die Holzteile und hatten sichtlich Spaß, dieses kleine Häuschen zu zimmern.

Schnell stehen die Wände, das Dach fehlt jedoch noch: „Es regnet rein“, meint ein vierjähriger Junge und lacht. Doch auch der Schutz vor Nässe ist ruckzuck festgeschraubt, was dafür sorgt, dass es im Inneren des Häuschens plötzlich dunkel wird. Macht nichts. Die Kinder schauen aus dem Fenster, lachen und freuen sich. So ein Haus baut man schließlich nicht alle Tage.

Die Leonberger Firma Mörk ist ein Bauunternehmen mit rund 110 Mitarbeitern und einer 111-jährigen Firmengeschichte. Mörk sei ein christlich geführtes Werteunternehmen, das Industrie-, Wohn- und Kirchenbau auch in der Region Göppingen betreibe, erklärt Simon Griwatz von der Marketingabteilung. „Über eine sozialorientierte Weihnachtsaktion wollten wir zeigen, dass Wirtschaft und Werte sich nicht ausschließen“, nennt er den Grund für den Häusle-Bau.

Die Aktion soll nachhaltig sein, so die Überlegung, sagt Lothar Lehner, Leiter des Kreisverbands des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW), in dem Mörk Mitglied ist. Das Haus sei stabil und werde den Kindern lange Freude bereiten. Zudem sei es keine rein materielle Spende, vielmehr gehe es darum, „mit den Kindern zu arbeiten“, unterstreicht Lehner.

Der Bau des Holzhäuschen im Kinderhaus Seefrid sei die ­Premiere dieser Aktivitäten gewesen, „künftig will Mörk jedes Jahr neue Akzente setzen“, sagt der Kreisverbandsleiter. Die erste Aktion werten Lehner, die Kinderhausleitung sowie die Verantwortlichen des Unternehmens als vollen Erfolg. Und auch die Jungen und Mädchen, die fleißig mit angepackt haben. Sie werden an diesem Vormittag noch mit dem Besuch des Nikolaus’ belohnt, der in seinem Sack jede Menge Lebkuchen mitgebracht hat. Zumindest in der Vorweihnachtszeit wird das Holzhäuschen, das im Bewegungsraum der Einrichtung aufgebaut wurde, also zu einem echten Lebkuchenhaus.

Später dann, wenn die kalte Jahreszeit vorbei ist, soll das Spielhaus im Freien stehen, stellt sich Wolfgang Zorn, Leiter des Kinderhauses Seefrid, vor. Es wird den Kindern als Ort für Rollenspiele oder als Rückzugsbereich dienen.