Angebot Ein gutes Essen in geselliger Runde

Ein gutes Essen in geselliger Runde

Faurndau / SWP

Kürzlich fand der ökumenische Mittagstisch in Faurndau bereits zum 100. Mal statt. Er begann wie gewohnt mit einer Begrüßung, die allerdings auf Grund des Jubiläums feierlicher ausfiel, teilen die Organisatoren mit. Der festliche Charakter wurde durch die Anwesenheit von Diakon Eckard Schöffel, Pfarrer Johannes Wahl und Bezirksamtsleiterin Chris Berger bestärkt, die diese Gemeinschaft mit ihren ehrenamtlichen Helfern würdigten und ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg wünschten.

Begonnen hatte die kleine Erfolgsgeschichte, deren Grundlage die Freude an Gemeinschaft und gutem Essen in einem schönen Ambiente ist, im Herbst 2013. Nach dem Motto „Wenn mehrere das Gleiche denken, ist ein guter Boden bereitet, auf dem gute Dinge entstehen können“ und „Wo zwei oder drei miteinander sprechen, bin ich mitten unter ihnen“ kamen die Initiatoren Renate Lutz, Gundula Gaedicke und Annemarie Scherr ins Gespräch und nahmen die Planung des ökumenischen Mittagstisches in Angriff. Es mussten Räumlichkeiten gefunden werden und Angebote für ein vollwertiges Menü eingeholt werden – für Menschen, die nicht jeden Tag kochen. „Wir waren auf der Suche nach Ehrenamtlichen, die bereit waren, die regelmäßigen Termine mit ihrem Engagement zu unterstützen“, erinnern sich die Verantwortlichen.

Die Stadt Göppingen stellte das „Alte Rathaus“ kostenfrei in Faurndau zur Verfügung. Ebenso fanden die Organisatoren mit der Küche des St. Martinusheimes einen Anbieter, der ihren Wünschen entgegen gekommen sei.

Mit einer Finanzspritze von je 50 Euro aus beiden Kirchengemeinden konnten die ersten Anschaffungen gemacht werden. Viele andere Details wurden noch geklärt, bis am 5. Februar 2014 der erste Mittagstisch erfolgreich startete.

Das Essen wird zu einem Preis von 5,50 Euro ausgegeben. Zur Finanzierung der Getränke und des Tischschmucks wird ein Spendenkässchen aufgestellt, „das immer reichlich gefüttert wird“.

Die gute Akzeptanz zeige sich mit einem konstanten Besuch der Gäste von Beginn an. Alle 14 Tage wird mittwochs zum Essen ins „Alte Rathaus“ geladen. Obwohl das Mittagessen um 12 Uhr mit einem Tischgebet beginnt, seien viele Gäste schon beizeiten da, um sich zu treffen und ein „Schwätzle“ zu halten. Es hätten sich im Laufe der Zeit Bekanntschaften und Freundschaften entwickelt. Vielen sei die Gemeinschaft wichtiger als das Essen.

Besonders bemerkenswert sei das ehrenamtliche Engagement: Selbst Berufstätigkeit oder reduzierte Arbeitszeit hielten nicht davon ab, sich in diese gute Sache vor Ort einzubringen. „Wir wünschen uns für die Zukunft auch weiterhin diese zahlreiche Beteiligung seitens unserer Gäste, sowie den Einsatz der ehrenamtlichen Helfer“, blickt das Team vom ökumenischen Mittagstisch Faurndau in die Zukunft.