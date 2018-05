Kräuterschnaps Ein Getränk mit viel Geschichte

Göppingen / SWP

Die Älteren im Filstal haben ihn vermutlich gern getrunken – den Kräuterschnaps „Borato“ und den Kräuterlikör „Boratiner“. Deren Produktionsstätte befand sich zuletzt in Heiningen, wo die „Barbarossa-Destillerie“ bis 1984 existierte. Auf dem Etikett der markanten, bauchigen Flasche stand als Qualitätssiegel „Stammhaus seit 1857“. In diesem Jahr war von Jakob Bernheimer in Jebenhausen ein „Branntwein- und Zigarrenhandel en gros und en détail“ eröffnet worden. 1864 übersiedelte Bernheimer nach Göppingen. Hier hatte er das Anwesen Geislinger Straße 3 erworben, eine ehemalige Gaststätte. Die Geschichte der Familie Bernheimer und des „Borato“ hat Dipl.-Soziologe Hans Mayer, geboren in Göppingen und wohnhaft in Berlin, in den letzten Jahren gründlich erforscht. Er wird am Montag, 4. Juni im Museum im Storchen in Göppingen die Ergebnisse seiner Recherchen vorstellen.

Hans Mayer zeigt auf, wie die Familie Bernheimer unter den Zeichen der Emanzipation und rechtlichen Gleichstellung der Juden in Württemberg bis zum Ersten Weltkrieg ihre Handelstätigkeit mit Branntwein und Zigaretten ausbauen konnte.

Nach dem Tod des Firmengründers im Jahr 1904 forcierte der Sohn Eugen, ein gelernter Brennmeister, den Aufbau einer eigenen Branntweinbrennerei und Likörherstellung. Zu ihrem Markenprodukt wurde der „Borato“, ein mit Kräutern, Wurzeln und Fruchtessenzen verfeinerter Magenschnaps. Hans Mayer schildert in seiner Abhandlung über die Firma Bernheimer deren wirtschaftliche Schwierigkeiten in den Jahren des Ersten Weltkriegs und der Weltwirtschaftskrise 1929 bis 1933. Eine ernsthafte Bedrohung für das Unternehmen und die Familie kam unter dem Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Unternehmen unter amerikanische Vermögenskontrolle gestellt und 1946 setzte Eugene Bernheim, wie er sich jetzt nannte, das sogenannte Wiedergutmachungsverfahren in Gang. Dieses zog sich bis zum endgültigen Abschluss bis ins Jahr 1962 hin. Die Borato-Destillerie ließ sich nicht veräußern. Die Göppinger Brennerei Hermann Schaile, die ab 1954 den Namen „Barbarossa-Destillerie“ führte, hatte aber Interesse an der bekannten Marke „Borato“. Hermann Schaile erwarb 1952 daran die Rechte und die Rezeptur. Fortan stand der „Borato“ wieder im Ladenregal.

Die Veranstaltung im Storchen beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt vier Euro. Die Broschüre, 52 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, ist im Museum im Storchen sowie im Stadtarchiv zum Preis von 3,50 Euro erhältlich.