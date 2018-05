Göppingen „Lampert-Open“ liefert Abend vom Feinsten

Göppingen / Inge Czemmel

Jede Menge musikalischer Sahnehäubchen servierte die Lumberjack Bigband beim 12. „Lambert-Open“.

Mitklatschen, mitsingen, tanzen, applaudieren – es ist ganz offensichtlich: Das Publikum fühlt sich „Mitten im Leben“ und kann sich im Moment nichts Schöneres vorstellen, als bei den „12. Lambert Open“ dabei zu sein. Rundum sind fröhliche Gesichter zu erblicken, als die Lumberjack Bigband und ihre Gäste mit einem Udo-Jürgens-Tribute aufwarten. Nachdem der Künstler 2014 ganz plötzlich starb, schossen Udo-Jürgens-Tributes wie Pilze aus dem Boden. Glücklicherweise haben sich die „Lumberjacker“ und ihr Bandleader Alexander Eissele trotzdem entschlossen, ebenfalls eines aufzulegen.

Bei den Lambert Open kann sich das Publikum davon überzeugen, dass die ehrgeizige Aufgabe, musikalisch so nah wie möglich am Original zu bleiben und es trotzdem „lumberjack-typisch“ weiter zu entwickeln, gelungen ist. Eissele lässt die Tonarten und Arrangements unangetastet und hält mit der für Udo Jürgens unverzichtbaren Pepe Lienhard Bigband als Vorbild an der Rhythmusgruppe, einem Streicherensemble, sowie zwei Backgroundsängerinnen (Julia Wiesberg und Sarah Rudolf) fest. Allerdings wird die Lienhard-Besetzung durch einen vollen Bigband-Bläsersatz erweitert.

Für die Stimmenparts sind Uli Scherbel und Karim Khawatmi zuständig. Sie beherrschen durch ihre Hauptrollen im Musical „Ich war noch niemals in New York“ das Repertoire in- und auswendig und füllen es, wie auch die Dritte im Stimm-Bunde, die Sängerin Caro Kiesewetter, mit Leidenschaft und Ausdruckskraft. Den Backgroundchor bildet über lange Strecken das textsichere Publikum, das die Fischerchöre zumindest bei den „Gute Laune Nummern“ glatt an die Wand singen würde. Doch auch das melancholische „Griechischer Wein“ hat es perfekt drauf.

Während auf der Bühne ein musikalischer Höhepunkt den anderen jagt, hat Alexander Eissele – stramm auf die 50 zugehend – und damit genauso „mitten im Leben“ stehend, wie seine mittlerweile 30 Jahre alt gewordene Bigband, alles fest im Griff. Das Dirigieren der Musiker, die Animation des Publikums, den Einsatz der Sänger, die Moderation und irgendwann auch die störenden Barplauderer. Neben bekannten Hits werden auch unbekanntere Jürgens-Juwelen präsentiert. Eine ganz starke Nummer ist das musikalisch gefühlvoll inszenierte „If I never sing another song“, bei dem geschlossenen Auges der Eindruck entsteht, nicht Karim, sondern Udo selbst würde auf der Bühne stehen.

Nach der Pause sorgen die Lumberjacker mit „Die Krone der Schöpfung“ für ganz große Oper. Eine Ouvertüre vom Feinsten, gekonnt eingesetzte Percussion, berührende Zusammenspiele von Streichern und Bläsern, leise Pianotöne, Gitarrensolis, opulenter Bigbandsound, das Stück hat musikalisch alles zu bieten, was das Ohr begehrt. Das harmonische Ineinanderfließen der Parts entlockt dem Publikum ein ums andere Mal einen Zwischenapplaus. Diesmal leiht Uli Scherbel Udo Jürgens die Stimme. „Wir fragen nicht, wir nehmen, wir leben uns‘re Gier! Denn nach uns kommt die Sintflut, doch erstmal kommen wir! Wir tragen die Krone der Schöpfung eher so wie einen Karnevalshut. Besoffen vom Größenwahn fühlt sich die Menschheit – edel und gut.“ Der Text hat leider an Aktualität nichts eingebüßt.

Nach langanhaltendem Applaus geht es weiter mit sozialkritischen Titeln wie „1000 Jahre sind ein Tag“, „Fünf Minuten vor Zwölf“ und „Was wichtig ist“. Natürlich fehlen auch Hits wie „Das ehrenwerte Haus“, „Aber bitte mit Sahne“ und „Ich war noch niemals in New York“ nicht. Die Zugaben servieren Karim, Uli und Caro stilecht im Bademantel und nur von Marius Klupp gefühlvoll am Flügel begleitet. Mit „Zehn nach Elf“ erklingt pünktlich um 23.10 Uhr das letzte Lied. Was für ein Timing! Perfekt, wie der ganze Abend.