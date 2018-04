Handball EHF-Pokal: Göppingen im Europa-Fieber

Göppingen / Helge Thiele

Sonntag soll ein Festtag für alle Frisch-Auf-Fans werden: Göppingen will in der EWS-Arena den Einzug ins Final Four des EHF-Pokals klar machen.

Die Handball-Hochburg Göppingen steht am kommenden Wochenende ganz im Zeichen des Europa-Pokals. Bei den Fans steigt das Fieber: Mehr als 2000 Karten sind für das entscheidende EHF-Rückspiel gegen Chambéry am Sonntag um 17.30 Uhr in der EWS-Arena bereits verkauft, die Abendkasse öffnet am Spieltag um 16 Uhr.

Peter Kühnle, Marketing-Leiter des Göppinger Traditionsvereins spricht von einer „sehr spannungsgeladenen Ausgangslage“. Denn noch ist alles offen: Setzt sich Frisch Auf nach dem 30:27-Auswärtssieg im Hinspiel in Chambéry am vergangenen Wochenende auch in der eigenen Halle gegen die Franzosen durch, haben die Göppinger Bundesliga-Profis die Chance, beim Endspielturnier (Final Four) am 19. und 20. Mai in Magdeburg zum zweiten Mal hintereinander den Titel im EHF-Cup zu verteidigen.

Bereits 2011 und 2012 hatte Frisch Auf den Pokal gewonnen, auch 2016 und 2017 ging die begehrte Trophäe an Göppingen – im vergangenen Jahr vor toller Kulisse in der EWS-Arena, als Frisch Auf Ausrichter des Endspielturniers war. Auf eine solche Stimmung setzt Kühnle auch am kommenden Sonntag. „Die Fans wissen, was in der ,Hölle Süd’ möglich ist“, sagt er im Gespräch mit der NWZ und hofft, dass viele Handball-Fans aus der Region die Chance nutzen, beim Europapokal-Krimi live dabei zu sein.

Der Marketing-Leiter, der seit 2017 auch stellvertretender Geschäftsführer des Bundesligaclubs ist, fiebert nicht nur der Mission EHF-Titelverteidigung entgegen. Er freut sich auch darüber, dass Frisch Auf durch seine Erfolge in Europa in den vergangenen Jahren kräftig an „internationaler Strahlkraft“ gewonnen hat. Der Verein sei zu einem internationalen Botschafter und Imageträger für die Stadt Göppingen und den Landkreis geworden. Zum einen durch die vielen Reisen der Mannschaft innerhalb von Europa, zum anderen durch die deutlich höhere Präsenz im Fernsehen.

Kühnle wäre nicht Marketingchef, wenn er nicht auch die wirtschaftliche Bedeutung der europäischen Präsenz für den Verein sehen würde. Der Fachmann weiß: „Wir haben uns auf der internationalen Handball-Landkarte eine gesteigerte Reputation erarbeitet. Diese Strahlkraft ist auch für unsere international orientierten Sponsoren wichtig.“ Und davon gibt es bekanntlich einige.

Ein eingefleischter Fan der Grün-Weißen ist auch der Göppinger Oberbürgermeister Guido Till. Er kann zwar am Sonntag zu seinem Bedauern nicht selbst in der EWS-Arena sein, doch Till ist überzeugt: „Die Mannschaft wird in der ,Hölle Süd’ alle Unterstützung ihrer begeisterten Fans bekommen, um den im Hinspiel erkämpften Torevorsprung zu verteidigen.“