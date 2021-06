Der Neubau des Edeka-Marktes in Wäschenbeuren nimmt Gestalt an. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats schufen die Kommunalpolitiker das notwendige Planungsrecht für den größeren Edeka-Markt, mit dessen Bau im Frühjahr 2022 begonnen werden soll. Dafür muss der Bebauungsplan geändert werden...