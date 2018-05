Adelberg E-Kart fahren in Adelberg statt Eislauf

Adelberg / SWP

Im Klosterpark Adelberg wird eine Elektro-Kartbahn eröffnet. Auch das Montemaris steht im Fokus eines Infotages im Juni.

Im Klosterpark eröffnet am Samstag, 9. Juni, eine Elektro-Kartbahn, und zwar dort, wo im Winter Eislauf gelaufen wird. Parallel dazu findet ein Tag der offenen Tür auf dem gesamten Areal statt. Auch das ehemalige Wellenhallenbad Montemaris kann besichtigt werden. Das Inventar des Bades wird vor Ort verkauft, der Erlös kommt der Spielplatz-Sanierung an der Grundschule in Adelberg zugute.

Viele Jahre lang blieb die Eishalle in Adelberg im Sommer ungenutzt. Der Geschäftsführer der neugegründeten Klosterpark Adelberg Betriebs- GmbH Bernd Müller änderte dies und investierte in eine Elektro-Kartbahn. Am 9. Juni ab 11 Uhr wird diese eröffnet. In der Halle kann man im Sommer zukünftig E-Kart ohne Lärm und stickige Abgasluft fahren. Im Winter wird weiterhin die Eishalle in Betrieb sein. Geplant ist sogar, dass man in der Wintersaison auf dem Eis Kart fahren kann. „Dieses Indoor-Angebot ist nach unserem Kenntnisstand deutschlandweit einmalig“, betont die Geschäftsleitung.

Am gesamten Eröffnungswochenende besteht die Möglichkeit, E-Kart zum Preis von einem Euro zu fahren. Die Eintrittsgelder werden zugunsten des Spielplatzes an der Grundschule Adelberg gespendet. Ein gemeinsames Rennen mit dem Adelberger Gemeinderat, der Verwaltung und der Geschäftsleitung des Klosterparks findet am Sonntag, 10. Juni, ab 16 Uhr statt. Anschließend wird die Spende an Adelbergs Bürgermeisterin Carmen Marquardt übergeben.

An beiden Tagen besteht die Gelegenheit, das ehemalige Wellenhallenbad zu besichtigen. Der Abverkauf des Bad-Inventars findet am 9. Juni ab 11 Uhr statt: Erinnerungsstücke wie Liegen, Mobiliar und Sportartikel aus dem Schwimmunterricht werden neue Besitzer finden. Auch diese Einnahmen kommen dem Grundschulspielplatz zugute.

Am Samstag und Sonntag werden Führungen durch das Areal angeboten, etwa zum früheren Bad mit Saunabereich und Wassertechnik und zur Eistechnik der Eishalle. Auch der ehemalige Luftschutzraum unter dem früheren Haus des Gastes, der heutigen Adelbar, ist zugänglich.