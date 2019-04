Die ersten Geschäfte öffnen am Donnerstag im neuen Nahversorgungszentrum an der alten B10 zwischen Göppingen und Eislingen ihre Pforten.

Die ersten Geschäfte öffnen am Donnerstag im neuen Nahversorgungszentrum an der alten B10 zwischen Göppingen und Eislingen ihre Pforten. Damit ist der östliche Bauabschnitt des Fachmarktcenters, dem B10 Center, fertiggestellt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Unter den drei Geschäften, die am Donnerstag eröffnen, ist der Drogeriemarkt Müller sowie Quick-Schuh, wo auf 450 Quadratmetern Verkaufsfläche Schuhe angeboten werden. Außerdem ist „Saigon Nails mit Beauty & Spa“ ebenfalls Mieter und öffnet am Donnerstag.



Im August folgt dann der westliche Bauabschnitt, wo ein Aldi-Markt, ein Sportstudio und eine Bäckereifiliale eröffnet.