Bauen Dittlau: Zweifel am Wohnraum-Bedarf

Faurndau / Von Arnd Woletz

Wie viel Wohnraum fehlt in Göppingen wirklich? Diese Frage ist entscheidend, wenn es darum geht, neue Baugebiete auszuweisen – so wie es die Stadt auf einer 25 Hektar großen Fläche zwischen Faurndau und der B 10 plant. Dort soll Platz für 2000 neue Einwohner sein.

Landwirte und eine Bürgerinitiative laufen dagegen Sturm. Die „Schutzgemeinschaft Dittlau“, in der sich die Baugebiet-Gegner zusammengeschlossen haben, befürchtet eine „Trabantenstadt“, die darüber hinaus unnötig sei. Andererseits hatte die Stadtverwaltung stets eine enorme Nachfrage nach Baugrundstücken und Mietwohnungen als Begründung geliefert – und sich dafür auf die Region Stuttgart berufen. Deren Technischer Direktor Thomas Kiwitt habe die Zahl von 4600 Wohneinheiten genannt, die in Göppingen in den nächsten zwölf Jahren fehlen.

Die „Schutzgemeinschaft Dittlau“ verweist diese Zahl jetzt aber in das Reich der Phantasie. In einem offenen Brief an Regionalplaner Kiwitt und die Göppinger Gemeinderatsfraktionen wirft die Initiative der Verwaltung vor, den Wohnflächenbedarf durch einen Fehler mehr als verdoppelt zu haben. Die Stadt habe angeführt, dass im fraglichen Zeitraum aus Gründen der Altersentwicklung rechnerisch 1500 Personen zusätzlich eine Wohnung suchen werden. Dazu kämen etwa 3100 Menschen, die zuziehen müssten, damit die Wirtschaft bei steigender Zahl der Rentner ihren Arbeitskräftebedarf noch erfüllen könne. Aus diesen von der Stadt erwarteten 4600 Wohnraumsuchenden könne man aber nicht auf 4600 Wohneinheiten schließen, sagt die Bürgerinitiative, denn statistisch werde jede Wohnung in der Region mit durchschnittlich 2,15 Einwohnern belegt. Es reichten also 1850 Wohneinheiten aus, rechnet die Bürgerinitiative vor. „Diese ließen sich voraussichtlich allein mit der Innenentwicklung und bei weiterem Bedarf mit der im Regionalplan vorgesehenen Bebauung des Golfplatzareals im Stauferpark realisieren“, schreibt die Schutzgemeinschaft.

Das alles will der Oberbürgermeister nicht gelten lassen. Die Menschen, die wegen eines Arbeitsplatzes nach Göppingen ziehen werden, suchten im Regelfall ein Haus oder eine Wohnung nicht für sich alleine, sondern für ihre Familie. Deshalb bräuchten sie je eine Wohneinheit, meint der OB. Außerdem blieben in Göppingen viele Bürger auch im hohen Alter in den eigenen vier Wänden. „Wir haben bei uns viele Alleinstehende in sehr großen Wohnungen, die nicht für den Wohnungsmarkt und damit auch nicht für Familien zur Verfügung stehen“, sagt Till. In Göppingen reiche jedenfalls die Innenentwicklung „bei weitem“ nicht aus, um den Bedarf zu decken. Und dass der Wohnungsmarkt im Gesamt-Landkreis als entspannt bezeichnet wird, sage nichts darüber aus, wie es in der Kreisstadt Göppingen aussieht. „Eine entspannte Lage in vielleicht Böhmenkirch oder Drackenstein ist für den Bedarf der Stadt Göppingen nicht hilfreich und verkehrspolitisch auch nicht sinnvoll“, meint der OB. Derzeit laufe eine konkrete Wohnbedarfsanalyse, die den Gremien und der Öffentlichkeit vorgestellt werden wird.