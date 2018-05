Freizeit Dieser Sammler hat gute Karten

Göppingen / Von Joa Schmid

Man muss als Sammler geboren sein, um Spaß daran zu haben“, erklärt Axel Eißer jene Leidenschaft, die ihn vor 28 Jahren gefangen nahm und dann niemals mehr losgelassen hat. Seither sammelt der 46-jährige Familienvater und Inhaber der Göppinger Markt-Apotheke Telefonkarten. Rund 100 Kisten stapeln sich in einem 30 Quadratmeter großen Gewölbekeller unter dem Gebäude in der Marktstraße. Darin lagert der Apotheker gut sortiert seine Schätze. „Mich reizt die Vielfalt“, sagt er. Als ob das erklären würde, warum jemand Hunderttausende von Telefonkarten sammelt, obwohl die Chance, damit hohe Gewinne zu erzielen, mittlerweile sehr gering ist. Von den 25 000 verschiedenen Motiven, die die Telekom im Laufe der Jahrzehnte auf ihren Telefonkarten in Deutschland herausgegeben hat, besitzt der Apotheker 24 000, ein Rekord, auf den Eißer nicht ohne Grund stolz ist. „Ich habe den Fokus auf deutsche Karten gerichtet und meinen Bestand mit dem Kauf ganzer Sammlungen immer wieder erhöht“, erzählt der Sammler.

Die Motive erinnerten ihn an seine Zeit als junger Erwachsener, erzählt der dreifache Familienvater. „Aus meiner Studenten- und Jugendzeit ist da alles vertreten, von daher ist das auch ein Stück Nostalgie.“ Auf den Karten sind Mick Jagger und David Bowie verewigt, aber auch Michael Schumacher, Andy Warhol oder Marilyn Monroe. Sogar König Ludwig hat es auf eine Telefonkarte geschafft, genau so wie der erste Mann auf dem Mond, die Spieler des FC Bayern, James Bond oder Asterix. Ob Autos, Flugzeuge oder Pin-Up-Girls, auf den bunten Kärtchen gab es nichts, was es nicht gab. „Der Computer hat sich damals so entwickelt, dass die Motive zum Kunstobjekt wurden“, erinnert sich Eißer, dem es die Telefonkartensammler zu verdanken haben, dass die Telekom die Karten bis zu zehn Jahre nach der Euroeinführung umtauschen musste. Ein entsprechendes Urteil des Bundesgerichtshofes hat der Göppinger in einem Prozess gegen die Telekom erstritten.

Dabei hatte 1983 alles recht unscheinbar angefangen. Damals begann die Telekom bundesweit damit, das bargeldlose Telefonieren einzuführen. In vier Gebieten wurden unterschiedliche Kartensysteme getestet, mit denen man bargeldlos in öffentlichen Telefonzellen telefonieren konnte: in Bonn/Aachen, Bamberg, Frankfurt und Goslar. „Die Testkarten von damals sind heute noch begehrt“, erzählt Axel Eißer und zeigt einen Katalog mit den klassischen Raritäten.

Wenige Jahre später gab die Telekom flächendeckend die ersten Telefonkarten heraus. „Ab 1988 wurden die Karten als Sammlerobjekt promotet“, erzählt der Göppinger, der mit dem Sammeln 1990 begonnen hat. Damals unterhielt die Telekom sogar einen Sammlerservice. Ansonsten konnte man die Karten im Wert zwischen 12 und 50 DM direkt am Postschalter erwerben. „Man kann die Karten nach Nummern oder nach Motiven sammeln“, betont Axel Eißer. Tatsächlich trägt jede Telefonkarte eine Kartennummer, die mit einem Buchstaben beginnt. Der Buchstabe steht für die Serie. Das Produktionsjahr geht aus den beiden letzten Ziffern hervor. Ein Umstand, der Sammlern zugutekommt. So ist es leichter, die Karten zu ordnen.

Leute einfach angesprochen

Als Axel Eißer bei der Bundeswehr in Bad Mergentheim war, nutzte er die Wartezeiten beim Umsteigen auf den Bahnhöfen. „Da habe ich Leute angesprochen, die mit Karte telefoniert haben, ob sie eventuell bereit wären, das Motiv zu tauschen oder zu verkaufen.“ So hat sich der Göppinger damals die ein oder andere Rarität gesichert. Zu dieser Zeit waren Telefonkarten auch Spekulationsobjekte. „Was 1990 noch 12 Mark kostete, konnte zwei Jahre später schon 500 Mark wert sein“, erinnert sich Axel Eißer an die Zeit, als die Preise von wertvollen Telefonkarten explodiert sind. In Deutschland gab es damals bis zu 100 000 Telefonkartensammler. Diese hohe Zahl und die Tatsache, dass das Mobiltelefon das Telefonieren mit Karte verdrängte, sorgte ab 1994 für einen Preisverfall. Hinzu kam, dass die Telekom neben den 14 regulären Serien in den 1990er Jahren zwei weitere nur als Kundenwerbekarte herausgab. Sammler konnten sie nur bei den jeweiligen Unternehmen kaufen, was es schwierig machte, eine vollständige Sammlung zusammen zu bekommen.

Ungeachtet des Preisverfalls gründete Axel Eißer 1994 den Telefonkartensammlerverein Göppingen, dessen langjähriger Vorsitzender er war. Der Zusammenschluss erlaubte es den hiesigen Sammlern, mit Gleichgesinnten ihrem Hobby zu frönen. Mittlerweile hat das Interesse jedoch auch in der Hohenstaufenstadt nachgelassen. „Vor ein paar Jahren haben wir den Verein aufgelöst und in einen losen Treff umgewandelt“.