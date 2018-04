Show Diese Revue war nur bedingt erotisch

SWP

Schon vor den ersten Tönen verschenkt Veronika Otto selbige. Zwanglos steuert die Berliner Sängerin im roten engen Oberteil, knappen schwarzen Rock die im Alten E-Werk ausnahmsweise an kleinen runden Tischen sitzenden Besucher an und fragt nach ihren Wünschen. Hier ein „G“, da ein „hohes C“, dem Unschlüssigen am Herrentisch bietet sie ein „A“ an. Klingt konventionell, doch die großartige Musikerin und Sängerin baut diese Töne im Laufe des Abends in ihre Melodien ein. Bereits die Tatsache, eine angepriesene Erotik-Show mit einem Jodler zu starten, hat was.

Ihr Cello, selbstbemalt und speziell geprägt spielt sie wie die mongolische Pferdekopfgeige einfach fantastisch. Bisweilen mit erlesenen Obertönen und einem Klang, welcher der Freiheit der mongolischen Steppe zu entspringen scheint, begeistert sie in eigenen Kompositionen und lässt die Fülle des Augenblicks auch in der italienischen Liebe erahnen. Außergewöhnlich: ja. Erotisch: nein.

Nach dem „lustvollen Holladihi holladiho“ unterhalten sich zwei Freundinnen, besser gesagt, Moderatorin Claudia Gehrke teilt als erste Vorleserin deren Gedanken aus Kali Drisches Kurzgeschichten „Neulich im Schrank“ mit. „Du, weißt du eigentlich was f… ist?“, will eine wissen, worauf die Gefragte antwortet: „Was wie Liebe machen ohne Liebe“. Scheint eine der Mädels erfahren zu sein, gibt die andere nur ungern zu, etwas nicht zu wissen. „Was Eltern so machen“, heißt es weiter, worauf die Erkenntnis folgt: „Die streiten sich hauptsächlich“. Schließlich beschreibt die Fachkundige in Sachen Sex den Geschlechtsakt – ein erster Hauch von Unanständigkeit liegt in der Luft.Claudia Gehrke, Verlegerin des Konkursbuch-Verlags und Kopf dieser Show, wirkt beim Lesen etwas sperrig, beschreibt den nur leicht unanständig offengelegten Akt der Fortpflanzung so sachlich wie die Betriebsanleitung einer Spülmaschine. Bedeutend deutlicher – Erotik für Erwachsene – aber nichts wirklich Neues sind da Ines Witkas Ausführungen zu den sexuellen Phantasien von Lesben und Heteros. Die Stuttgarter Autorin und Schreibpädagogin liest aus ihren Büchern „Perle um Perle“ und aus „Dirty Writing“, einem Übungs – und Inspirationsbuch, das zum Lernen und Schreiben schamloser Texte auffordert. Zwischen den Lesungen entkleidet sich Violetta Poison insgesamt dreimal auf der Bühne. Klein, und mit einem Körper im offensichtlichen Originalzustand, lässt sie keineswegs alle Hüllen füllen, das Wichtigste bleibt stets bedeckt. Die Stuttgarterin, die für die erkrankte Burlesque-Künstlerin eingesprungen ist, macht ihre Sache gut und ist ein schnuckliger Hingucker. Am launigsten vorgelesen haben Florian Rogge aus Udo Oskar Rabschs Buch „Maria vom Schnee“ sowie Cartoonist Peter Brutschkow aus seinem Romandebüt: „Rebecca, Roswitha und die wilden Siebziger“. Beide Herren befassen sich mehr mit dem erotischen Gedankengut der Heranwachsenden aus den 50ern oder 70ern Jahren. Und das ist richtig lustig. Erster Kuss, erste Berührung, erste Erregung und hässliche Füße sowie die erstaunliche Offenheit eines Mädchens, das ausgerechnet beim ersten Treffen über die Probleme ihres ausbleibenden Stuhlgangs spricht. „Alles authentisch und mir wirklich passiert“, verrät Autor Peter Bruschhkow auf Nachfrage. Na dann, die meisten Lacher hatte er auf jeden Fall. Eine willkommene Abwechslung im Programm war Eleonore Hochmuth. Die Sängerin mit der tiefen, angenehmen Stimme, hat sich den Chansons von Charles Aznavour verschrieben und verleiht diesen bisweilen eigene Texte. Aus „Sie“ wird ein „Du“ und der Klassiker „Du lässt dich gehn“ trifft endlich mal einen Mann.

Ob die Show Phantasien ausgelöst hat, Männerherzen höher schlagen ließ oder die Hormone der Frauen in Wallung brachte – wer weiß das so genau? Wenngleich recht unterhaltsam in den einzelnen Ebenen, kam das erotische Tanzen oder der Revuegedanke eindeutig zu kurz, wurde von den Lesungen verdrängt.