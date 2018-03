Hobby Die Wunderwelt des Bruno Zehetner

Schopflenberg / Dirk Hülser

Bringen Sie Zeit mit! Ich hab’ ein ganzes Museum!“ Bruno Zehetner warnt Besucher schon mal vor. Er sammelt, und zwar alles. Das ganze Haus in Schopflenberg ist eine einzige Ausstellungsfläche – „sogar im Schlafzimmer“, meint Zehetner lachend. Doch wer nun glaubt, der 76-Jährige sei ein Messie, der irrt gewaltig: Akkurat und staubfrei sind all die wundersamen Dinge, die er im Lauf der Jahrzehnte aufgetrieben hat, ausgestellt: auf Holzregalen, Kommoden, Schränken, in Vitrinen, hinter Glasscheiben oder einfach an der Wand hängend.

„Alles“ bedeutet im Fall von Bruno Zehetner tatsächlich „alles“, zumindest annähernd. Da gibt es jede Menge Porzellan, Kaffeekannen, Tassen, Zuckerdosen, Teller, Eierbecher, anderswo Bierkrüge – besonders viele von der früheren Göppinger Radbrauerei, Gläser und Flaschen, aber auch Kaffeemühlen, Bohnenschnippelmaschinen oder Bleistiftspitzapparate, Nähmaschinen, Telefone, Stromzähler, Vorhängeschlösser, Göppinger Sauerwasserflaschen aus Glas und Ton, Waagen, Dachziegel – unfassbar viele Dachziegel, Nachthäfele, Uhren, Bügeleisen, Emailschilder oder Kruzifixe.

Als ob das alles nicht genug wäre: „Ich habe auch fast ein Schulermuseum.“ Bei dem Göppinger Traditionsunternehmen hat Bruno Zehetner als Installateur gearbeitet und alles mitgenommen, was im Laufe der Jahrzehnte entsorgt werden sollte. So besitzt er alte Fliesen aus der Küche, Telefone und Uhren, auch Meisteruhren, die in den Büros der Chefs hingen. Und jede Menge Schlösser, mit denen die Spinde der Arbeiter verschlossen wurden. Der Sammler hat auch Dach­ziegel von Schuler, vom Dach der Gießerei. Überhaupt, Dachplatten sind die heimliche Leidenschaft des Schopflenbergers. Rund 200 besitzt er, ordentlich aufgereiht auf Regalen im Keller. Etwa solche von der Ziegelei J. Baumann aus Göppingen, darunter eine nahezu komplette Sammlung der Jahre 1880 bis 1898. „Nur 1885 fehlt“, bedauert er.

Begeistert erklärt er die Formen der alten Ziegel. „Das hier sind Herzplatten, auf denen der Schnee nicht rutscht.“ Ausformungen sorgen dafür, dass die Ziegel genug Widerstand bieten. „Heute ist alles arschglatt und dann machen sie unten ein Schneegitter hin“, meint er achselzuckend. Aufmerksam verfolgt Ehefrau Marianne Zehetner die Ausführungen ihres Mannes. Kopfschüttelnd erzählt sie, welche Arbeit das Absaugen der unzähligen Exponate mache. Aber den Mann zum Staubsauger greifen lassen? Nein! „Dann würden wir in Spinnweben ersticken“, meint die 67-Jährige lachend.

Immer wieder tauchen im weitläufigen Keller des Hauses neue Türen, neue Räume, neue Ausstellungsstücke auf. So zum Beispiel im ehemaligen Heizölraum. „Den habe ich selbst ausgebaut“, berichtet der Hausherr, als er zwischen 120 Kaffeekannen und noch viel mehr Tassen und Döschen in dem komplett mit Holz ausgekleideten Zimmer steht. Er weiß genau, wo sich welches Stück befindet. „Hier“, sagt er und greift nach einem Teller. „Der wurde jemandem zum Hochzeitstag von der niedersächsischen Landesregierung geschenkt.“ Oben auf dem Schrank ist eine weitere Rarität: „Das ist die erste Thermoskanne“, erklärt Zehetner. „Aus Schweden.“

Vorbei an der Garderobe aus der Schuler-Kantine und dem Münzfernsprecher der Schuler-Hauptverwaltung geht es zu einem riesigen Partykeller, eine regelrechte Wirtschaft mit vier großen Tischen. Und so viel Bierkrügen und -gläsern, dass damit beinahe ein bayerisches Bierzelt ausgestattet werden könnte. Eine ganze Ecke ist einmaligen Raritäten aus der ehemaligen Göppinger Radbrauerei vorbehalten, seltene Krüge und Gläser, Aschenbecher und Bierdeckel erinnern an eine längst vergangene Epoche. Auch ein Krug der früheren Adler-Brauerei aus Eislingen steht im Regal. Zehetner hat zu jedem Stück eine Geschichte parat, legt er ein Teil zurück, fällt ihm schon das nächste ins Auge. „Da, riechen Sie mal, da riecht man noch den Kaffee drin“, sagt er und hält plötzlich eine Reisekaffeemühle aus Messing in der Hand.

Malen ist das Hobby des Sammlers

Auf dem Weg nach oben geht’s durchs Treppenhaus, hier hängt alles voller Bilder. „Malen ist mein Hobby“, sagt der Rentner eher beiläufig. Doch wie hat es angefangen mit der Sammelwut? Im Wohnzimmer zeigt Bruno Zehetner auf zwei Porzellankannen und eine Dose. Die hat er vor Jahrzehnten auf dem Göppinger Flohmarkt gekauft. „Das waren meine ersten Sammlerstücke.“ Flohmärkte sind noch immer seine Leidenschaft. „Doch da gehen wir jetzt getrennt“, sagt seine Frau Marianne und lacht schon wieder. „Das halte ich nicht mehr aus mit ihm.“

Aber eigentlich fing es früher an, mit einem Porzellanteller seiner Mutter. Zehetner war Ende der 60er-Jahre einer der Aktiven im linken Club Remise. Einmal war Liedermacher Hannes Wader zu Gast, doch nach Feierabend war es weder ihm noch seinen Zuhörern zumute. Also zog die ganze Gesellschaft um ins Wochenendhaus der Zehetners im Reusch. An der Wand hing besagter Teller der Mutter. Es wurde immer voller im Haus, Bier floss, Wader machte Musik – und dann geschah es: Der Teller fiel von der Wand. Bruno Zehetner musste das gute Stück wieder kleben. Und entdeckte seine Liebe zum Porzellan.

Die Führung durchs Museum ist beendet, draußen nieselt es. Der Hausherr steht in der Tür und ruft: „Halt! Im Garten gibt’s doch auch noch was! Da habe ich Kanaldeckel!“