Der Winter, der kein Winter ist, oder doch nur ein Hauch von Winter, bringt die Förster aus dem Takt: Die Holzernte kommt ins Stocken. Christoph Reich, neuer Förster für Bad Boll und das Voralbgebiet, hat seine Brennholzkäufer schon vorgewarnt: „Die Bereitstellung kommt nur sehr schleppend voran.“

Grund ist die fehlende Kälte. Wäre es klirrend kalt oder doch wenigstens trocken, könnte man das eingeschlagene Holz aus dem Wald schaffen. Aber es ist mild, und es hat eine ganze Menge geregnet.

Am Riederholz bei Heiningen geht nichts mehr. Förster Reich steht in einer Rückegasse, links und rechts liegt Holz im Wald. Der Waldboden ist weich. Nicht matschig, immerhin. Man kann noch laufen, ohne dass es an den Schuhen klumpt. Aber Förster Reich winkt ab: „Wenn ich hier eine Maschine reinschicke, man glaubt es nicht, die sinkt einen halben Meter ein.“ Sie würde tiefe Spuren in den Boden drücken. Solchen Flurschaden wollen die Förster nicht. „Wir legen Wert auf schonendes Arbeiten“, sagt Reich.

Noch rechtzeitig herausgeholt

An einer anderen Ecke dieses Waldstücks zwischen Heiningen und Bezgenriet, das ein Idyll für den Waldkindergarten von Heiningen ist, hatten die Forstwirte Glück. Sie haben noch Holz rausgebracht. Gerade noch, bevor die Nässe kam. Am Radweg entlang der Straße nach Bezgenriet liegen Polter. Einer mit Stammholz, dem begehrten Holz für die Industrie. Sie sind der Rohstoff für Möbel, Dielen und Holzböden. Ein zweiter Polter ist „nur“ Brennholz, obwohl er auch stattlich aussieht. Da liegen Stämme bis zu 40 Zentimeter Durchmesser. Das immerhin liegt für die Brennholzkäufer bereit. Ein Lichtblick in der Flaute.

Das Schlauchboot auspacken

Aber die Nässe hat auch hier die Holzernte gestoppt. Im Wald liegt noch einiges. „Man kann nicht fahren“, sagt Reich. In einer kleinen Senke steht Wasser. Und das ist nicht das einzige Zeichen der aktuellen „Regenzeit“. Letzte Woche hat Förster Reich große Wasserflächen gesehen, am Wald zwischen Bezgenriet und Hattenhofen waren’s gleich mal 50 auf 50 Meter. „Da kann man das Schlauchboot auspacken“, schildert er. Und auch jetzt kann der Pegel schnell wieder hochgehen. Zehn, zwölf Tage lang hatte es viel geregnet, und jetzt auch immer wieder. Dass es dazwischen auch Frost gab, änderte am aufgeweichten Boden nichts, sagt Reich. „Drunter blieb es nass.“

Wobei den Förster der Regen freut. Die Natur und der Wald braucht das ja, sagt er, es ist mal ein Tropfen auf den heißen Stein des Klimawandels. Dass wir ein anderes Klima haben, ist für Förster Reich keine frage mehr. „Das ist jetzt auch dem letzten bewusst.“ Im Wald zeigt sich das. In Reichs Revier leiden Bäume an Trockenstress, und das wird demnächst auch für Behinderungen sorgen. Der Förster muss nämlich entlang der Straße Bäume fällen, die durch Trockenstress der letzten Jahre geschädigt sind. Und dazu Eschen, die einem tückischen Pilz zum Opfer gefallen sind. Das ist das Eschentriebsterben, ein Dauerproblem. Der Pilz kann die Bäume geradezu aushöhlen, sie fallen dann einfach um.

Den Regen aussitzen

Jetzt also ist Regenzeit im Wald, und das müssen die Förster aussitzen. Bis März/April, oder wie es kommt. Reich kennt das von seinem früheren Revier im unteren Filstal. „Da war es noch niederer und noch wärmer“, sagt er. Da blieb auch schnell mal Holz im Wald liegen.

Beim Brennholz ist das kein Problem, der Förster kann die Käufer vertrösten. Beim Holz fürs Sägewerk schon eher. Das kann liegenbleiben, aber nicht zu lange. Wenn’s Juni wird, fallen die Preise. Und Sturmholz gibt es auch noch. Glücklicherweise nicht viel, sagt Reich. Orkan Sabine richtete wider Erwarten weniger Schäden an. Der Schwerpunkt lag in Reichs Revier im Boller Wald, das waren ein paar hundert Festmeter, zu 90 Prozent Fichten, sagt er. Kein Vergleich mit dem Sturm Burglind, sagt er, da kann er von 12 000 Festmetern erzählen. Aber er muss ein Auge auf die Fichten haben, weil der Borkenkäfer ab 20 Grad ausfliegt und sich in die Rinde frisst. Reich hofft, dieses Holz rechtzeitig aufarbeiten zu können, im Zeitraum März bis Mai. Er hat da schon Möglichkeiten. Man kann befallenes Holz von Hand entrinden, dann ist der Käfer draußen, man kann’s rausziehen und weitab vom Schuss deponieren, so man’s kann, mit Käfer ins Sägewerk schicken oder thermisch verwerten – sprich: verbrennen. „Ich bin guter Hoffnung, dass wir’s in den Griff kriegen“, sagt Reich.

Ein Rückblick: Im letzten Winter war’s trocken, ganz trocken, da konnte man Holz ernten, aber der Wald litt. Trocken war’s auch im vorigen Herbst, „da sind wir gut gestartet“, sagt Reich.