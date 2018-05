Jubiläum Die Jugendfeuerwehr wird 50

Göppingen / SWP

Das 50-jährige Jubiläum der Jugendfeuerwehr Göppingen zeigt uns, dass sich immer noch junge Menschen für die Feuerwehr begeistern können – und darüber sind wir sehr froh“, schreibt Oberbürgermeister Guido Till in der Jubiläums-Festschrift. „Wir brauchen sie, die jungen Feuerwehrkameradinnen und -kameraden, sie sind die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr in unserer Stadt.“ Beim Lesen der Festschrift wird, neben der feuerwehrtechnischen Begeisterung der Kinder und Jugendlichen, vor allem der Gemeinschaftsgeist der Jugendfeuerwehr spürbar, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Am Freitag, 4. Mai, findet anlässlich des Jubiläums ein Festakt mit einem Rückblick in Form einer Zeitreise statt. Am Samstag, 5. Mai, treffen sich Jugendliche und Ausbilder aus dem gesamten Landkreis zum Kreisjugendfeuerwehrtag. Im Landkreis Göppingen bestehen derzeit 35 Jugendfeuerwehren, in denen über 550 Jugendliche organisiert sind.

Am Sonntag, 6. Mai, feiert die Jugendfeuerwehr ihr Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür an der Hauptfeuerwache in der Mörikestraße. Dieser beginnt um 11 Uhr; ganztägig wird eine Spielstraße angeboten. Über den Tag verteilt finden mehrere Vorführungen statt: Um 13, 14.30 und 16 Uhr werden Schauübungen das breite Spektrum präsentieren und um 12.15, 13.45 und 15.15 Uhr werden den Gästen Brandvorführungen gezeigt. Zum Ausprobieren, Mitmachen und Anschauen sind feuerwehrtechnische Geräte, Rundfahrten, Fahrzeugausstellungen sowie eine Hüpfburg organisiert. An diesem Tag können sich alle Interessenten aus erster Hand über die Jugendfeuerwehr informieren und diese auch kennen lernen.

Die Jugendfeuerwehr in der Stadt Göppingen wurde 1968, als zweite im Landkreis, gegründet. Bereits am Maientag 1970 zeigte sie bei der Hohenstaufenhalle vor einem großen Publikum ihr Können. Und beim ersten Landeszeltlager 1974 in Friedrichshafen nahm die Jugendfeuerwehr Göppingen natürlich auch teil.

Bei der Jugendfeuerwehr lernen die jungen Menschen den Umgang mit den feuerwehrtechnischen Geräten und verwenden diese bei Übungen, bei denen sie ihr Wissen zeigen können, zum Beispiel beim 24-Stunden-Berufsfeuerwehr-Tag.

Heute zählt die Jugendfeuerwehr Göppingen zusammen rund 70 Mitglieder, die von etwa 20 Ausbildern betreut werden. Von den rund 290 aktiven Feuerwehrangehörigen in den zehn Löschzügen Göppingens sind übrigens 135 Kameraden, die direkt von der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr übergetreten sind.

Draht nach Klosterneuburg

Zu den Fixpunkten zählt auch die Verbundenheit zur Jugendfeuerwehr in der niederösterreichischen Partnerstadt. Beim Besuch in Klosterneuburg 1987 nahmen die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Göppingen am österreichischen Leistungsabzeichen teil. Und im gleichen Jahr fand ein Zeltlager in Bartenbach-Lerchenberg statt, bei dem die Klosterneuburger zu Besuch waren.

Weitere Einblicke gibt es beim Tag der offenen Tür. Jugendfeuerwehrwartin Stefanie Rösch freut sich auf zahlreichen Besuch: „Als Jugendwartin der Jugendfeuerwehr Göppingen freut es mich besonders, dieses 50-jährige Jubiläum mit den Kindern und Jugendlichen feiern zu dürfen.“