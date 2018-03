Finanzen Die Göppinger Kreissparkasse hält Kurs

Joa Schmid

Wir können den Wind zwar nicht bestimmen, aber wir können die Segel so setzen, dass wir trotzdem ans Ziel kommen.“ Davon ist der Vorstandschef der Göppinger Kreissparkasse, Dr. Hariolf Teufel, nach wie vor überzeugt, wie er bei der Vorstellung der vorläufigen Geschäftszahlen des Jahres 2017 betonte. In der Tat stellt sich das Geldinstitut trotz einer insgesamt erfreulichen Jahresbilanz – die Bilanzsumme wurde um 6,4 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro gesteigert – auf stürmische Zeiten ein. So rechnet der Vorstandschef Dr. Hariolf Teufel, damit, dass das operative Ergebnis von 48 Millionen Euro im nächsten Jahr um 15 Prozent sinken wird. „Sie können mir glauben. Die Crew hat alle Hände voll zu tun“, sagte Teufel vor dem Hintergrund von Herausforderungen wie der Nullzinsphase und der Digitalisierung. Deswegen habe man sich auch entschieden, die Struktur des Hauses auf neue Beine zu stellen. Nach dem Ausscheiden des Vorstandsmitglieds Joachim Müller, der im August in den Ruhestand geht, wird die Göppinger Kreissparkasse nur noch zwei Vorstände haben: Vorstandschef Dr. Hariolf Teufel und Klaus Meissner. Man setze in Zukunft ganz im Sinne des Lean Managements auf eine schlankere Führung, berichtete Teufel. Die zweite Führungsebene soll deutlich verschlankt werden. Statt 26 Direktoren soll es künftig nur noch 16 geben, während die dritte Führungsebene um fünf bis zehn Stellen erweitert werden soll. Pro Regionaldirektion wird die Kreissparkasse in Zukunft nur noch einen Direktor haben, der sowohl das Privatkundengeschäft als auch das Firmenkundenschäft verantwortet.

Auf der anderen Seite will man sich den Veränderungen der Branche anpassen und die mediale Kundenberatung als eigenständige Abteilung stärken. „Der Spagat zwischen Digitalisierung und stationärem Vertrieb mit derzeit nach wie vor 51 personenbesetzten Filialen fordert uns“, sagte Teufel. Man wolle bewusst in der Fläche präsent bleiben, aber behutsam Änderungen in Richtung Digitalisierung vornehmen. Darin fühle man sich angesichts des ersten Bürgerdialogs mit Kunden und Nichtkunden in Hattenhofen bestätigt, berichtete der Vorstandschef. Vielen sei es dabei gar nicht mehr wichtig, eine große Filiale vor Ort zu haben, die alle Bedürfnisse abdeckt. „Aber sie wollen eine Person vor Ort haben, die sie ansprechen können, die wann immer nötig weiterhilft.“ Eine Studie des Sparkassen-Finanzportals hat der Kreissparkasse bestätigt, in Sachen Digitalisierung auf einem guten Weg zu sein. „Bezogen auf Baden Württemberg waren wir hier die Sparkasse mit den meisten digitalen Angeboten und somit auf Platz 1. Bundesweit rangieren wir auf Platz 5“, freut sich Teufel. „Ich denke, das macht Mut, diesen Weg weiterzugehen.“