Als „Ärgernis“ bezeichnete Simon Weißenfels (CDU) im Süßener Gemeinderat die Fischtreppe an der Fils. Viele Bürger würden die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme nicht verstehen. „Die Treppe liege im Trockenen, warum wurde gestoppt?“, formulierte der CDU-Fraktionschef die Frage, die sich gerade viele Süßener stellen.

Tatsächlich wirkt die Spirale eher wie ein freigelegtes steinzeitliches Monument als wie eine Aufstiegshilfe für Fische ins obere Filstal. Lehmiger Boden und Baustellenzaun verstärken das traurige Bild von der 180 Meter langen Schlaufe, die einen Höhenunterschied von sieben Metern überwindet.

Das werde sicher einmal schön aussehen, wenn Wasser über die Treppenstufen fließt und die Anlage begrünt ist, erwartet Bürgermeister Marc Kersting. Doch der Wasserbau verzögert sich, die Arbeiten müssen neu ausgeschrieben werden. Der Stadt ist nämlich die Baufirma abhanden gekommen. „Wir mussten der Firma kündigen. Sie ist einfach nicht mehr an die Baustelle gekommen“, erläutert der Rathauschef. Seit Frühjahr habe die Stadt mehrmals angemahnt und dem Bauunternehmen Fristen gesetzt. Die Firma habe aber nicht reagiert und alle Termine verstreichen lassen. „Nach einer letzten Aufforderung wurde gekündigt.“

Die Arbeiten am Filswehr verbessern den Hochwasserschutz

Weitere Geduld konnte sich die Stadt nicht erlauben, denn mit dem Wasserbau sind auch hohe Förderzuschüsse verbunden. „Die Geldgeber erwarten, dass die Anlage auch einmal fertig wird“, erläutert Kersting. Er möchte die verbliebenen Arbeiten Ende September vergeben und hofft, dass sie im Januar oder Februar fertig sein werden.

Die Fischtreppe hat die Hauptkosten des mehr als eine Million Euro teuren Projekts verursacht. Jetzt fehlt noch der Wasserbau. Das ist der Umbau am Wehr und am Mühlkanal. Von den Arbeiten am Wehr am Grau’schen Wäldchen werden nicht nur die Wassertiere profitieren. Die Stadt Süßen verbessert damit ihren Hochwasserschutz. Der Mühlkanal gilt als eine Art Schwachstelle. Die Reduzierung der Hochwassergefahr ist Voraussetzung, dass die Stadt Bereiche im Zentrum bebauen kann. Weil über die Fischtreppe auch Hochwasser abfließen soll, ist sie entsprechend groß dimensioniert. „Sie dient als Entlastung des Wehrs“, erläutert Kersting.