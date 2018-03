Göppingen Die Bibliothek online

Göppingen / SWP

Rund um die Uhr und jeden Tag können die vielfältigen Online-Angebote der Stadtbibliothek genutzt werden. Die Einrichtung bietet mehrere Veranstaltungen an, um diese Angebote kennen zu lernen. Was hinter den unterschiedlichen Dienstleistungen steckt und wie diese genutzt werden können, zeigen Mitarbeiter der Bibliothek für diese Themen: Referate-Service, E-Learning, 24/7 Online-Bibliothek und Tiger Books, also Lesen und Vorlesen mit interaktiven Kinderbüchern. Weitere Veranstaltungen finden am 22. März, 26. April, 17. Mai und 21. Juni, jeweils 17 Uhr, im ersten Obergeschoss statt. Die Stadtbibliothek bittet um Anmeldung mit Themenwunsch bis zum Dienstag vor dem jeweiligen Termin an stadtbibliothek@goeppingen.de.