Göppingen Dicke Luft im Spritzenhaus

Göppingen / Dirk Hülser

Ein anonymer Brief mit schweren Vorwürfen wurde an Stadträte und den OB verschickt. Kommandantensuche wurde eingestellt.

Die Stadt Göppingen ist der Suche nach einem neuen Feuerwehrkommandanten offenbar überdrüssig geworden. Die Freiwillige Feuerwehr darf nun selbst entscheiden, ob und wenn ja, wann sie einen neuen Chef haben möchte. „Wir haben mit der Feuerwehr vereinbart, dass der amtierende Kommandant und sein Stellvertreter sagen, wann die Feuerwehr wieder auf Kommandantensuche gehen möchte, da wir der Meinung sind, dass die Führung und die Arbeit der Feuerwehr sehr gut sind“, teilte gestern der Pressesprecher der Stadt, Olaf Hinrichsen, mit.

Noch im Dezember hatte es geheißen, im Laufe dieses Jahres solle ein neuer Anlauf unternommen werden, einen hauptamtlichen Kommandanten zu finden – eventuell mit Hilfe eines Headhunters. Vor mehr als zweieinhalb Jahren waren die Räume des damals noch neuen Kommandanten von der Staatsanwaltschaft durchsucht worden, später wurde der Mann wegen Untreue verurteilt. Eine erste Suche nach einem Nachfolger war im vergangenen Jahr ohne Erfolg geblieben.

Derzeit führt der ehrenamtliche stellvertretende Kommandant Karlheinz Widmeyer die Wehr mit rund 450 Ehrenamtlichen und einem Dutzend Hauptamtlichen. Er hat auch einen Stellvertreter. Im Hauptberuf leitet Widmeyer die Werksfeuerwehr von Zeller und Gmelin in Eislingen. Aus Reihen der Feuerwehr ist zu erfahren, dass die Rathausspitze am liebsten Widmeyer als neuen hauptamtlichen Chef sehen würde und derzeit versuche, ihn von dieser Lösung zu überzeugen. „Zu Personalangelegenheiten geben wir keine Auskunft“, sagt Hinrichsen dazu nur.

„Wir haben deshalb nach langer Zeit endlich wieder Ruhe und eine ausgeglichene Atmosphäre in unserer Feuerwehr“, sagte OB Guido Till im Dezember mit Blick auf die Interimsspitze der Wehr. Doch die Ruhe scheint trügerisch zu sein: In einem anonymen Brief, der mit dem Briefkopf „Feuerwehr Göppingen“ an die Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat verschickt wurde und auch der NWZ vorliegt, erheben „aktive Mitglieder der Feuerwehr Göppingen“ schwere Vorwürfe.

Ein externer Konfliktschlichter versuche derzeit, die verhärteten Fronten beim Löschzug 3 (Innenstadt) aufzubrechen, bislang jedoch ohne Erfolg. Dessen im November neu gewählter Zugführer stehe kurz davor, sein Amt wieder niederzulegen. Auf zwei Seiten werden vermeintliche Missstände benannt, ein Fazit ist: „Unsere Ausrückzeiten sind so schlecht wie noch nie und sehr oft können wir die gesetzlich vorgegebenen Hilfsfristen nicht einhalten und rücken mit zu wenig Personal aus.“

Die anonymen Autoren fordern: „Wir benötigen dringend und schnellstmöglich einen Kommandanten – und zwar von extern mit Erfahrungen von anderen Feuerwehren, der eine klare Linie einbringt.“ Auch OB Till hat den Brief bekommen und gemeinsam mit Widmeyer ausgewertet. Ein Zugführerwechsel verlaufe „nie ganz reibungslos“, kommentiert Hinrichsen die Vorwürfe. Er betont, dass Till voll und ganz hinter den beiden ehrenamtlichen Leitern der Wehr stehe: „Beide machen ihren Job sehr kompetent und mit viel Elan.“

In einer Pressemitteilung fordert nun die Fraktion der Linken und Piraten im Gemeinderat ebenfalls, dringend einen neuen Kommandanten einzustellen, am besten mit Hilfe eines Headhunters. Der solle dann „mit eisernem Besen den Intrigantenstadel Göppinger Feuerwehr nachhaltig auskehren“. Die Stadträte kritisieren aber den Stil der Kritiker: „Wenn die Feigheit niederschreibt, was der Neid diktiert, dann entsteht ein – anonymer Brief.“