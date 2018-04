Birenbach Diabetiker informieren

Birenbach / SWP

Der Bezirksverband Göppingen der Diabetiker bietet am kommenden Donnerstag, 12. April, im Bahnhöfle in Birenbach einen öffentlichen Info-Abend an. Los geht’s um 18.30 Uhr mit Neuigkeiten zum Thema Blutzuckermessgeräte und Messungen. Um 19 Uhr schließt sich ein Vortrag an zum Thema „Schilddrüse, Krampfadern und Thrombose“. Referent ist Chefarzt Dr. Peter Richter von der Gefäßchirurgie und Fußambulanz der Klinik am Eichert in Göppingen. Der Mediziner informiert in seinem Vortrag über Diagnostik und Therapiemöglichkeiten.