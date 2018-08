Wirtschaft Der neue Märklineum-Shop ist fertig

Göppingen / Dirk Hülser

Der erste Teil der neuen Märklin-Erlebniswelt „Märklineum“ ist fertig: Vor wenigen Tagen ist der Laden im Gebäude eines früheren Dialysezentrums neben dem Märklin-Stammwerk an der Stuttgarter Straße eröffnet worden. Fans der Traditionsmarke bekommen hier alles rund um ihr Hobby. Der Verkaufsraum soll noch um einen Bistrobereich ergänzt werden.

Später als ursprünglich geplant wird allerdings das Gesamtprojekt Märklineum umgesetzt. „Unsere Zielsetzung ist, dass zur Internationalen Modellbahnausstellung IMA ein großer Teil des Märklineums soweit fertig ist“, sagt Unternehmenssprecher Eric-Michael Peschel. Die IMA findet im kommenden Jahr vom 13. bis 15. September statt. Eigentlich war die Eröffnung für diesen Sommer vorgesehen, doch schon länger war klar, dass es Sommer 2019 werden könnte, bis das Museum eröffnet.

„Unsere große Modelleisenbahnanlage ist der Hauptgrund“, sagt Peschel zur neuerlichen Verzögerung. Es sei entschieden worden, ein ganzes Stockwerk aus dem Gebäude zu entfernen. Durch diese zusätzlichen Umbauarbeiten seien auch Mehrkosten entstanden, statt geplanter 11,3 Millionen Euro veranschlagt das Unternehmen nun 12 Millionen für das Gesamtprojekt. Ende dieses Jahres wird dann mit dem Aufbau der großen Modelleisenbahn begonnen, die Besucher des Ladengeschäfts können dann zuschauen, wie die Anlage stetig wächst. Am Ende wird sie 300 Quadratmeter groß sein und verschiedene Epochen der Eisenbahngeschichte darstellen. Märklin will laut Peschel damit zeigen, was heute mit Modelleisenbahnen alles möglich ist, so wird es verschiedene Wetterereignisse geben und die Besucher können in das Geschehen auf der Anlage eingreifen.

Spektakulär wird es am 12. September: Dann wird die Dampflok 044 1315 auf einem Tieflader zu Märklin transportiert. Die historische Lokomotive ist eine Dauerleihgabe der Stadt Kornwestheim und wird Göppingen Ende August oder Anfang September auf der Schiene von Heilbronn aus erreichen. Dort ist sie derzeit untergebracht. Am 12. September werden um 10 Uhr zwei 200-Tonnen-Kräne einsatzbereit sein, dann wird die Lok von einem EVF-Industriegleis an der Großeislinger Straße auf einen Schwertransporter verladen.

Um 19 Uhr beginnt dann die Fahrt durch Göppingen. Zuvor müssen aber Ampeln und Schilder weggedreht werden, an der Lorcher Straße werden Bäume gestutzt. Denn der Transport ist 5,75 hoch – die Lok samt Tender misst 22,62 Meter in der Länge und 3,30 Meter in der Breite und wiegt 130 Tonnen. Auf rund eineinhalb Stunden schätzt Peschel die Dauer der Aktion, von der Großeislinger Straße geht es via Burg- und Lorcher Straße zum Märklin-Stammsitz an der Stuttgarter Straße. Da die 044 nicht durchs Haupttor passt, nimmt der Schwertransport die Zufahrt von der Rappenstraße – diese misst 3,50 Meter in der Breite, also bleiben links und rechts des Dampfrosses jeweils zehn Zentimeter Luft. Am 13. Dezember wird die Lokomotive schließlich auf ihren Sockel im Märklin-Innenhof gesetzt. „Sechs Monate machen wir an dem Thema schon rum“, beschreibt Peschel den Aufwand, den das Unternehmen für den Transport betreibt.

Info Besucher können die Dampflok 044 1315 bei den Tagen der offenen Tür in Augenschein nehmen. Sie finden im Märklin-Stammsitz am 14. und 15. September jeweils von 9 bis 16 Uhr statt.