Kommentar Helge Thiele: Der Bleifuß lässt grüßen

Kreis Göppingen / Helge Thiele

Sind die „Blitzer“ nur eine Abzocke von Autofahrern? Nein, die Anlagen haben auch eine präventive Wirkung.

Viele Autofahrer schimpfen über die stationären „Blitzer“ und kritisieren die Anlagen als Abzocke durch den Landkreis. Aber jetzt mal Hand aufs Herz: Gibt es die herkömmlichen „Starenkästen“ oder die neuen Säulen wirklich nur, damit Geld in die Kasse des Landkreises gespült wird? Natürlich nicht. Die „Blitzer“ haben nämlich auch eine präventive Wirkung. Und jede Maßnahme, die dazu beiträgt, die Geschwindigkeit und den Verkehrslärm in Ortsdurchfahrten zu reduzieren, bedeuten ein großes Plus an Sicherheit und ein Mehr an Lebensqualität für die oft leidgeprüften Anwohner. Man fragt sich ohnehin, warum so mancher Autofahrer auf die Tube drückt, wo doch absehbar ist, dass an der nächsten roten Ampel alle wieder in einer Kolonne fahren. Der Bleifuß lässt halt grüßen, sei es aus Gedankenlosigkeit oder Rücksichtslosigkeit. Auch deshalb – weil zu viele Menschen meinen, dass die Regeln für alle gelten, nur nicht für sie selbst – gibt es „Blitzer“. Übrigens: Je anständiger gefahren wird, desto weniger rechnen sich diese für den Landkreis.