Umfrage zeigt Den Firmen im Kreis Göppingen fehlen Arbeitskräfte

Kreis Göppingen / Axel Raisch

Unternehmen im Kreis starten wirtschaftlich zuversichtlich und zufrieden ins Jahr 2019. Das ist Ergebnis einer IHK-Umfrage. Beklagt wird allerdings ein sich verschärfender Arbeitskräftemangel.

Die regionale Wirtschaft bleibt im Konjunkturhoch“, sagt der Vizepräsident der IHK-Bezirkskammer Göppingen, Walter Jerusalem, zur derzeitigen wirtschaftlichen Lage im Kreis. Das belegen die Zahlen, welche die Industrie- und Handelskammer in der Region Stuttgart zu Jahresbeginn bei rund 1000 Firmen erhoben hat und die für den Kreis Göppingen herausgefiltert wurden.

Wachstum setzt sich fort

Auch 2019 werde sich das Wachstum fortsetzen, wenn auch leicht abgeschwächt. Es gebe nach zehn Jahren Hochkonjunktur zwar „gewisse Bremsspuren“, so der IHK-Vizepräsident weiter. Doch die Erwartungen zeigten nach einem Zwischentief Ende 2018 nun wieder nach oben. 55 Prozent der Firmen im Kreis sind mit ihrer aktuellen Lage zufrieden. Der Rückgang von fünf Prozent gegenüber der Herbst-Umfrage gehe vor allem auf eine verhaltenere Einschätzung der Industrieunternehmen zurück. Die Geschäftsentwicklung für die nächsten zwölf Monate wird aber positiv gesehen. Fast 40 Prozent der Firmen erwarten eine bessere Entwicklung als im Herbst.

Die Erwartungen im Bereich Export gehen geringfügig zurück. 10 Prozent rechnen mit geringeren Exporten. Jedes Dritte Unternehmen erwarten höhere Ausfuhren. Im Herbst waren es noch knapp 42 Prozent. Neben globalen Risiken (USA, Brexit, schwächelnde EU-Staaten) hatten Produktionseinschränkungen in der Autoindustrie zum Dämpfer im Herbst geführt. Inzwischen ziehe der wichtige Automobilabsatz jedoch wieder merklich an, so der Vize-Präsident.

Mangel an Fachkräften

Belastend wirke dagegen nach wie vor der Mangel an geeigneten Fachkräften. Es ist das mit 62 Prozent in der IHK-Konjunkturumfrage am häufigsten genannte Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen. Auf Platz 2 folgt mit 55 Prozent die abnehmende Inlandsnachfrage. Verschärfend wirkt, dass ein leergefegter Arbeitsmarkt auf ungebrochene Pläne zum Beschäftigungsausbau trifft. Mit 3,3 Prozent Arbeitslosenquote im Bezirk herrsche praktisch Vollbeschäftigung. Jedes vierte Unternehmen will seine Mitarbeiterzahl jedoch weiter ausbauen, 64 Prozent gehen von einer gleichbleibenden Beschäftigung aus.

Viele Stellen bleiben unbesetzt

Fachkräftemangel hänge eng mit dem Thema Ausbildung zusammen, erklärt der Göppinger IHK-Geschäftsführer Dr. Peter Saile. Während Schualbsolventen vor einigen Jahren noch um Ausbildungsplätze bettelten, blieben heute viele Stellen unbesetzt. Als Grund dafür nannten 80 Prozent der Unternehmen den Mangel an geeigneten Bewerbungen. Die dahinter steckenden Gründe reichten von der mangelnden Ausbildungsreife über kleiner werdende Jahrgänge bis hin zu einer steigenden Hochschulzugangsquote, so Saile: „Ausbildung und Fachkräftesicherung bleiben eine Herausforderung.“