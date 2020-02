An Fils und Neckar warnt die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg vor erhöhten Wasserständen. Der erste Grenzwert der Hochwassermeldeordnung (HMO) wurde am Montagmorgen überschritten. In Salach stieg der Pegel der Fils in kurzer Zeit von 50 auf 200 cm an und liegt somit über dem HMO-Wert von 190 cm. Im Lauf des Tages soll der Wert voraussichtlich auf 250 cm steigen und damit auch die zweite Meldeschwelle von 246 cm überschreiten.

Wasserstand kommt nur alle zwei Jahre vor

Dies ist zunächst nicht weiter besorgniserregend, entspricht jedoch einem Wasserstand, der im Schnitt nur alle zwei Jahre vorkommt und ist daher mit einer vorsorglichen Warnung der Öffentlichkeit verbunden. Wann das Maximum erreicht ist, hängt von den Niederschlägen ab. Während die Landesanstalt für Umwelt am ab Dienstagnacht teilweise bereits wieder von sinkenden Pegelständen ausgeht, halten die Wetterdienste anhaltenden Starkregen für möglich. So prognostiziert WetterOnline etwa 20 bis 50 mm Niederschlag für den Montag. Allein in der Nacht waren in Eislingen auch tatsächlich schon 19 mm Regen zu verzeichnen, meldet Leser Dietmar Ruf.

In Plochingen am Neckar wurde am Montagmorgen der erste HMO-Grenzwert von 300 Zentimetern deutlich übertroffen. Im Lauf des Tages soll es auch über den Meldewert HW2 von 356 Zentimetern hinausgehen. Der Pegel könnte an die vier Meter erreichen, bevor er am Abend wieder sinken dürfte.

Hochwasser an der Donau in Ulm

Laut Wetterfachmann Hans Juchert hat es am ersten Februarwochenende mit 32,3 Millimetern mehr geregnet als insgesamt im sehr trocken ausgefallenen Januar mit 30,6 Millimetern. Auch an der Donau in Ulm, sowie an Iller, Günz und weiteren Gewässern wurde der erste Warnpegel am Montag überschritten.