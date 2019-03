Faurndauer können bald bei einem Theaterbesuch in Göppingen mehr über ihre Geschichte erfahren.

Ein großes Bauernhaus, ganz typisch entlang der Stiftsstraße gebaut, der Wohnungsteil von den zwischenzeitlich italienischen Besitzern liebevoll renoviert, im Garten eine Schaukel, in einer alten Scheune ein großes Baumhaus: So präsentiert sich ein bis in die 1970er-Jahre hinein betriebener Bauernhof in der Faurndauer Stiftstraße heute. Gegenüber und in der Nachbarschaft gibt es eine ganze Reihe von weiteren ehemaligen Hofstellen, die aber in einem sehr beklagenswerten Zustand sind und deren Zukunft im Rahmen der Sanierung der Faurndauer Ortsmitte teilweise ungewiss ist.

Vor gut 40 Jahren lebten in dem Bauernhaus Frieder und Vera, Cäcilie und Pauline, Höppner und Harry. Sie sind die Protagonisten des Kultromans „Auerhaus“ von Bov Bjerg aus dem Jahre 2015. In zwei Wochen werden die Ensembles der Esslinger Württembergischen Landesbühne (WLB) und der Jungen WLB die Figuren auf die Bühne der Göppinger Stadthalle lebendig werden lassen.

Das Auerhaus steht in Faurndau

„Das ist das Auerhaus.“ Josef Stepanek zeigt auf das schmucke Gebäude ganz in der Nähe des Alten Rathauses und der Stiftskirche. „Hier fand die Geschichte statt. Hier, in der früheren Dorfstraße, haben alle Protagonisten des Romans gelebt“, weiß der Faurndauer. Und auch, dass der Name, den die Bewohner ihrem Haus gegeben hatten, ihre mangelhaften Englisch-Kenntnisse offenbarte. Denn eigentlich wollte sich die Wohngemeinschaft nach dem Titel „Our House“ der Band Mad­ness benennen. „Und das klingt im Schwäbischen halt nach Auer­haus“.

Die Bewohner der WG hatten damals alle im Göppinger Freihof-Gymnasium die Schulbank gedrückt. „Auf ihre Art waren sie alle Aussteiger, die eine Zuflucht gesucht hatten. Da kam das leer stehende Bauernhaus, das der Familie eines jungen Mannes gehörte, gerade recht“, so Stepanek. Er weiß ganz genau, welche Person sich hinter welchem Bühnencharakter verbirgt, verschweigt dies aber diskret. Auch andere pikante Geschichten, die es nicht ins Buch geschafft haben, plaudert er nicht aus.

Die jungen Leute bezogen gemeinsam das leere Haus – und das war natürlich zunächst „das Gespräch im Flecken“. Dass dort „gegammelt“ und gekifft wurde, vielleicht auch die Liebe etwas freier war als in sonstigen Faurndauer Haushaltungen – „das hat aber niemanden mehr richtig aufgeregt. Nach 1968 hatten sich auch die Faurndauer an Spinner gewöhnt.“

Ein Teil der Bewohner Faurn­daus – darunter auch Stepanek ­– werden heute in zwei Wochen gemeinsam nach Göppingen fahren und sich einen Teil ihrer eigenen Geschichte auf der Bühne der Stadthalle ansehen. „Karten haben wir schon.“