An den Schulen im Kreis Göppingen herrscht trotz Corona weitgehend Ruhe. Die für diese Woche befürchteten Unterrichtsausfälle in größerem Ausmaß sind im Gegensatz zu Regionen wie Biberach bisher ausgeblieben. Dem Regierungspräsidium Stuttgart waren am Montagmittag keinerlei Schulschließungen im Kreis bekannt. Jörg Hofrichter vom staatlichen Schulamt bezeichnet die Situation dennoch als angespannt, da viele Familie in Südtirol im Skiurlaub gewesen. „Corona-Ferien“ gibt es aber nur für diejenigen, die selbst im Risikogebiet waren.

Handelt es sich nur um eine Kontaktperson des Schüler oder der Schülerin, dann reiche dies für eine häusliche Isolierung nicht aus. Lehrkräfte sind laut Hofrichter ebenfalls betroffen, ohne dass bisher Infektionen bekannt wurden. Eine Liste werde jedoch nur an den Schulen vor Ort geführt.

Kaufmännische Schule setzt auf E-Learning

Laut Rektor Stephan Arnold vom Erich-Kästner-Gymnasium Eislingen muss an seiner Schule nur ein einziger Kollege zu Hause bleiben. An der Kaufmännischen Schule im beruflichen Schulzentrum Göppingen sind es hingegen 4 von 105 Lehrkräften, sagt Rektor Dr. Werner Faustmann. Diese seien jedoch arbeitsfähig und würden Aufgaben und Lernmaterial in elektronischer Form von zu Hause schicken. Eine Betreuung für alle 1600 Schüler sei gewährleistet.

Unterdessen sieht sich die Stadt Göppingen gezwungen, etliche Veranstaltungen abzusagen oder zu verschieben.

„Business as usual“ an Schulen in Geislingen

Auch an den Schulen in Geislingen gibt es vereinzelte Ausfälle von Lehrern und Schülern, die in den Faschingsferien Urlaub in Corona-Risikogebieten gemacht haben. So fehlen zum Beispiel an der Gemeinschaftsschule am Tegelberg ein Lehrer und drei Schüler, am Michelberg-Gymnasium 13 Schüler. Dies berichteten die Schulleiter am Montag auf Nachfrage. Die Betroffenen müssen sich nun den Tests des Gesundheitsamts unterziehen.

Einen Verdacht auf Infektionen mit Covid-19 bestehe derzeit nicht, wie Ottmar Dörrer, geschäftsführender Schulleiter in Geislingen, mitteilte: „Wir hoffen, dass der Kelch an uns vorübergeht.“ Die Lage sei entspannt und man bemühe sich um „business as usual“.

Corona-Risiko: Skiausfahrt fällt aus

Dennoch werden Vorsichtsmaßnahmen getroffen: Eine Skiausfahrt, die die Tegelbergschule zusammen mit der Uhlandschule und der Pestalozzischule für Ende März geplant hatte, wurde nun abgesagt. Das Ziel liege zwar nicht in einem Risikogebiet, aber bei Menschenansammlungen sei die Ansteckungsgefahr größer, macht Dörrer klar: „Wir schalten lieber einen Gang zurück.“