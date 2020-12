Die Situation in den Alb-Fils-Kliniken bleibt angespannt: 51 positiv getestete Patienten sind gestern in der Klinik am Eichert in Göppingen behandelt worden, dazu kamen zehn Verdachtsfälle. In der Geislinger Helfenstein-Klinik lagen Stand gestern 8.35 Uhr sechs Covid-Patienten und zwei Verdachtsf...