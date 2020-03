An der Hochschule Esslingen ist am Donnerstag ein Corona-Fall bekannt geworden. Laut einer Pressemitteilung ist dem Rekorat ist ein Fall eines Studenten der Hochschule Esslingen gemeldet worden, der positiv mit dem Coronavirus getestet wurde. Es handelt sich um einen jungen Mann, der für zwei Tage den Mathe-Vorkurs am Campus Flandernstraße besucht hat. Der Student befindet sich zu Hause, er ist in einem sehr stabilen Zustand.

Mathe-Vorkurse abgesagt

Die Hochschulleitung steht im engen Kontakt mit dem Landesgesundheitsamt in Stuttgart. Dieses hat empfohlen, dass die Studierenden der drei Mathe-Vorkurse am Campus Flandernstraße bis auf Weiteres zu Hause bleiben. Die Schulungsräume, die Toiletten sowie die Aufzüge etc. am Campus werden gründlich desinfiziert. Des Weiteren ermittelt das Landesgesundheitsamt derzeit die direkten Kontakte des betreffenden Studenten und geht gegebenenfalls auf diese zu.

Die Hochschulleitung hat eine „Task Force Corona“ an der Hochschule installiert, die kontinuierlich die weiteren Entwicklungen beobachtet, auswertet und gegebenenfalls weitere Schritte einleitet. Im Übrigen verfügt die Hochschule Esslingen auch über einen Campus in Göppingen. Die Vorlesungen in der Stauferstadt laufen normal weiter.