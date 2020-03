Nachdem die zwei mit dem Coronavirus infizierten Patienten aus dem Landkreis Göppingen die Klinik am Eichert wieder gesund verlassen haben, gibt es im Kreis derzeit keine weiteren Personen, bei denen eine Ansteckung bekannt geworden ist.

In den Schulen herrscht aber Unklarheit, wie es nun mit Klassenfahrten und beim Schüleraustausch weitergeht. Zwar hat das Kultusministerium jetzt umfangreiche „Hinweise zum Umgang mit außerunterrichtlichen Veranstaltungen“ veröffentlicht. Dennoch ist die Lage unübersichtlich, wie der geschäftsführende Schulleiter der Göppinger Gymnasien, Andreas Pfletschinger, berichtet. „Es ist ein ein dynamischer Prozess; was heute sicher ist, kann morgen ein Risikogebiet sein“, sagt der Direktor des Freihof-Gymnasiums.

Schülergruppe ausgeladen

So habe seine Schule den Besuch einer ausländischen Schülergruppe abgesagt, weil nicht vorhergesagt werden könne, wie sich die Lage in einigen Wochen darstelle. Bereits vergangene Woche war die Italienfahrt einer Schülergruppe des Freihof-Gymnasiums abgesagt worden. Dass nun Fahrten in Risikogebiete ausfallen müssen, sei klar. „Bei anderen Fahrten ins Ausland empfiehlt das Kultusministerium eine Rücksprache mit dem Gesundheitsamt“, erklärt der Schulleiter, gefahren werden dürfe dann nur bei positiver Rückmeldung. Wird eine Klassenfahrt in ein Risikogebiet oder in ein Gebiet, von dem das Gesundheitsamt abrät, abgesagt, werden die Kosten vom Land erstattet.

Coronavirus sorgt für Konfusion an der HSS Bad Boll

Für Aufsehen hatte am Montagvormittag die Heinrich-Schickhardt-Schule in Bad Boll gesorgt: Auf ihrer Homepage vermeldete sie, dass die Schule wegen der „unklaren und unüberblickbaren Lage“ geschlossen werde, es gebe viele kranke Lehrer und Kinder. Der Leiter des Staatlichen Schulamts, Jörg Hofrichter, spricht von einer „Fehleinschätzung in dieser Situation, wenn viele Menschen verunsichert sind“. Es sei sicher „keine glückliche Entscheidung“ gewesen, diese Nachricht so auf der Homepage der Schule veröffentlichen. „Es war sicher eine Überforderungssituation des Schulleiters“, sagt der Amtsleiter. Im Einvernehmen mit dem Schulamt sei der Eintrag auf der Homepage dann aber bereits am Mittag wieder geändert und mitgeteilt worden, dass die Schule nicht schließe.