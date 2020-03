Durch das Coronavirus sieht sich die Stadt gezwungen, in nächster Zeit auf einen Teil ihrer öffentlichen Veranstaltungen zu verzichten. Betroffen ist unter anderem die Sportlerehrung am 27. März.

„Wir nehmen die Coronavirus-Erkrankungen sehr ernst und wollen den größtmöglichen Schutz für unsere Bürgerinnen und Bürger, ohne dabei das gesamte Leben lahm zu legen“, so OB Guido Till in einer Pressemitteilung. Dabei orientiert sich die Stadt an den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts. Dessen Einschätzung gelte auch für Events, heißt es. Dabei komme es stark auf die Aktivitäten bei den Veranstaltungen und die Zielgruppe an.

Seniorentermine werden gestrichen

Deshalb werden folgende Termine, die sich vorwiegend an die älteren Bürgerinnen und Bürger wenden und/oder die ein starkes Miteinander voraussetzen, vorläufig ausgesetzt und finden bis auf Weiteres nicht statt: im Bürgerhaus das Offene Singen jeden Dienstagnachmittag; das Café Vergißmeinnicht, das Café Silber jeden Donnerstagvormittag und der Tanztee jeden letzten Donnerstagnachmittag.

Keine großen Info-Veranstaltungen für Bürger

Größere Informationsveranstaltungen, die nicht aufgrund dringender anstehender Entscheidungen zeitgebunden sind, werden ebenfalls verschoben. Dies betrifft sowohl das für Montag geplante Bürgergespräch von OB Guido Till in Bezgenriet wie auch den Bürger-Workshop „Es tut sich was in Faurndau“ im Alten Farrenstall.

Aus dem gleichen Grund wird auch die Auftaktveranstaltung zur Lokalen Agenda 2030 „Göppingen lebt Nachhaltigkeit“ am Freitagabend in der Stadthalle verschoben. Ebenfalls vorläufig verschoben wird der Abend der Seniorenkampagne „Alt werden, na und …?“ am kommenden Montagabend in der Stadthalle. Der Besuch des ehemaligen Vizekanzlers Franz Müntefering, der auf Einladung des Seniorennetzwerks kommen wollte, fällt somit ins Wasser.

Und auch die für Freitag, 27. März, vorgesehene Sportlerehrung im Alten E-Werk wird verschoben.

Konzert der Jugendsinfonie findet statt

Nicht betroffen ist nach heutigem Stand das Jahreshauptkonzert des Jugendsinfonieorchesters am Sonntag, 22. März, in der Stadthalle. Denn die Aktiven auf der Bühne sind jüngere Menschen; das erwartete Publikum setzt sich aus allen Generationen zusammen, wird aber nicht aktiv werden, sondern ist vorrangig zum Zuhören eingeladen. In diesem Fall müssen alle Personen eigenverantwortlich entscheiden, ob sie zum Konzert kommen möchten. Auch die weiteren Veranstaltungen der städtischen Einrichtungen wie Stadtbibliothek und Museen oder in der Kunsthalle finden ebenso statt wie Stadtführungen und Ähnliches.

Kein Verbot von Veranstaltungen

Personen, die in jüngerer Vergangenheit aus den benannten Risikogebieten, insbesondere aus Norditalien inklusive Südtirol, zurückgekehrt sind, werden gebeten, 14 Tage lang (gerechnet ab dem Zeitpunkt der Rückkehr) unnötige Kontakte zu vermeiden und von Veranstaltungsbesuchen abzusehen.

Für eine Absage externer Veranstaltungen sieht die Stadtverwaltung momentan keine Grundlage. Auch an den Schulen herrschte am Montag gespannte Ruhe.