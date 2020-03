Nahezu im Minutentakt haben sich in den vergangenen Tagen die Nachrichten rund um das Coronavirus überschlagen. Der Landkreis hat den ersten Todesfall eines mit dem Virus infizierten Patienten gemeldet, es handelt sich um einen 85-jährigen Mann. Die Zahl der Infizierten im Kreis stieg um 11 auf nunmehr 32 am Freitag, am Sonntag waren es bereits 57 Fälle.

Mit einer umfangreichen Verfügung stoppt die Stadt Göppingen das öffentliche Leben nahezu komplett, Kliniken und Pflegeheime schränken Besuche ein, in Kirchen werden keine großen Gottesdienste mehr abgehalten, selbst Beerdigungen sind betroffen. Landesweit werden ab Dienstag alle Schulen und Kitas geschlossen, in Donzdorf bereits ab Montag. Ein Überblick.

Städtische Veranstaltungen ausgesetzt

Veranstaltungen „Um eine Ausbreitung des Coronavirus so weit wie möglich zu verzögern, werden alle städtischen Veranstaltungen bis zum Ende der Osterferien am 19. April ausgesetzt, private Publikumsveranstaltungen untersagt“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Göppingen, mit der eine städtische Allgemeinverfügung angekündigt wird. Betroffen sind laut der Verfügung alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen. Kurz nach der Bekanntgabe durch die Stadt hat am Freitag auch das Land alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen untersagt.

Abgesagt In Göppingen sind unter anderem bis zum Ende der Osterferien Sitzungen des Gemeinderats und des Jugendgemeinderats, der Ausschüsse und Bezirksbeiräte abgesagt. Ebenso werden alle kulturellen Termine wie Unterricht, Auftritte und Informationsveranstaltungen der Jugendmusikschule oder Vorträge und Kurse der Volkshochschule nicht stattfinden.

Bäder, Museen und Bibliothek geschlossen

Geschlossen Die Barbarossa-Thermen – ebenso wie das Hallenbad in Uhingen –, die Kunsthalle, die städtischen Museen und die Stadtbibliothek bleiben ab Samstag geschlossen. Die automatische Medienrückgabe der Stadtbibliothek bleibt zugänglich; auf die Online-Angebote der Stadtbibliothek kann ebenfalls zugegriffen werden. Ab Samstag schränkt die Stadtverwaltung ihren Publikumsverkehr auf das Unaufschiebbare ein. Die meisten Dienststellen im Rathaus, den Außenstellen und in den Bezirksämtern bleiben ab Samstag geschlossen; das gilt auch für den i-Punkt. Unaufschiebbare Besuche bleiben zu den üblichen Öffnungszeiten des Bürgerbüros möglich. Die Zentralen Informations- und Annahmestellen der Finanzämter in Göppingen und Geislingen bleiben ebenfalls bis auf Weiteres geschlossen.

Gottesdienste nur noch mit weniger als 100 Teilnehmern

Kirchen Nur noch Gottesdienste mit weniger als 100 Teilnehmern sollen in den evangelischen und katholischen Kirchen stattfinden. Die Diözese empfiehlt, dass in katholischen Kirchen kein Abendmahl mehr stattfindet. In der Christuskirche in Eislingen wird beispielsweise jede zweite Bankreihe gesperrt, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Gottesdienste in den kleineren Räumen in Ottenbach und in der Jakobuskirche Krummwälden finden vorerst nicht statt. Auch besondere Gottesdienste wie die Osternacht und die Passionsandachten fallen in Eislingen aus. Bis einschließlich 11. April finden keine Veranstaltungen in der Evangelisch-methodistischen Kirche Göppingen statt.

Auch Beerdigungen und Hochzeiten betroffen

Beerdigungen Eine Bestatterin berichtet, dass nur noch 50 Gäste zu Trauerfeiern kommen dürften. Dies steht auch in einer Mitteilung der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Hochzeiten Auch für Hochzeitsgottesdienste gilt: maximal 50 Teilnehmer. Auch im Göppinger Standesamt dürfen nur noch kleine Gruppen bei Trauungen erscheinen.

Kino Das Göppinger Staufen-Movieplex wird nur noch einen Notbetrieb aufrechterhalten können. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, dürfen nur noch im Saal Staufen 2 mit seinen 74 Plätzen Filme gezeigt werden. Die anderen sechs Säle haben mehr als 100 Plätze und bleiben auf Anweisung der Stadt geschlossen.