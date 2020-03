Nach dem Bekanntwerden von ersten Coronavirus-Fällen in Baden-Württemberg gibt es im Raum Göppingen keine Anzeichen für Hamsterkäufe von Lebensmitteln in größerem Umfang.

„Wir merken zwar, dass ein bisschen mehr gekauft wird, aber die Regale sind voll“, sagt Matthias Füchtner von Staufers Edeka. Über soziale Netzwerke verbreitete Fotos von leeren Nudelregalen führt er darauf zurück, dass bei Discountern teilweise nur drei Sorten im Angebot seien, was dann optisch vielleicht kurzfristig zu Engpässen führen könne, bevor die Ware wieder aufgefüllt werde.

Banken für Bargeldknappheit gewappnet, Desinfektionsmittel knapp

Am vergangenen Samstag präsentierten sich die Regale bei Aldi in Göppingen jedenfalls gut bestückt, obwohl der erste Corona-Fall in Baden-Württemberg bereits seit Tagen bekannt war. Engpässe hatte es jedoch bei Schutzmasken sowie punktuell auch bei Desinfektionsmitteln gegeben. Apotheker überlegen daher, Produkte für die Handhygiene selbst herzustellen, um die teils recht langen Lieferzeiten zu umgehen.

Die Firmen im Raum Göppingen wappnen sich unterdessen gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus. Selbst auf eine mögliche Bargeldknappheit zeigt man sich vorbereitet.