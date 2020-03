Nach der Entlassung der ersten beiden Corona-Patienten aus der Klinik am Eichert herrscht Ruhe in Göppingen. Aktuell seien dem Gesundheitsamt keine weiteren Infektionen bekannt, hieß es am Mittwochnachmittag. Von insgesamt 42 Corona-Befunden bei Bürgern im Kreis (Stand Dienstag) sind somit nur zwei positiv ausgefallen. Sie betrafen die beiden mittlerweile geheilten jungen Männer.

Zentrale Anlaufstelle für Corona-Verdachtsfälle

Das Gesundheitsamt und die Kreisärzteschaft Göppingen arbeiten an einer zentralen Anlaufstelle im Landkreis Göppingen, wo bei begründeten Verdachtsfällen Abstriche genommen werden können. Diese Anlaufstelle sollte Mitte der Woche in Betrieb gehen. Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass Abstriche nicht ohne Termin über den Hausarzt in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt genommen werden können.

Hamsterkäufe: Regale werden rasch wieder aufgefüllt

Die Firmen im Kreis Göppingen reagieren unterdessen mit Notfallplänen und Reisebeschränkungen, sehen sich aber insgesamt gut für eine weitere Ausbreitung des Coronavirus gerüstet. Bei Produkten wie Desinfektionsmitteln gibt es Engpässe in Apotheken und Drogerien. Auch bei Lebensmitteln wie Nudeln und Mehl soll eine etwas erhöhte Nachfrage zu verzeichnen sein. Meist können die Regale trotz vereinzelter Hamsterkäufe aber rasch wieder aufgefüllt werden.