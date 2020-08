„Wie steht es in Zeiten der massenhaften Kurzarbeit mit meinem Urlaubsgeld?“, fragen sich im Arbeitsamtsbezirk mit den Kreisen Esslingen und Göppingen viele Menschen. Überwaren bereits im Frühsommer als Kurzarbeiter gemeldet. Unabhängig vom Thema Urlaub und Urlaubsgeld haben die Sozialpartner im Übrigen bereits Forderungen nach einer Verlängerung der Kurzarbeit auf 24 Monate laut gemacht.

Laut Europäischem Gerichtshof ist es theoretisch statthaft die Zahl der Urlaubstage zu reduzieren, wenn weniger gearbeitet wurde oder sogar „Kurzarbeit Null“ bestand. Wer zum Beispiel Anspruch auf 30 Tage Jahresurlaub hat, und sechs Monate lang nur 50 Prozent arbeitet, der könnte unter Umständen 7,5 bezahlte Urlaubstage verlieren. Hier hängt die Situation vom Tarifvertrag und gegebenenfalls von der betrieblichen Vereinbarung zur Kurzarbeit ab.

Laut Gewerkschaftern wird der Jahresurlaub vom Arbeitgeber jedoch in aller Regel vollständig gewährt. Das gilt zumindest für die Metallbranche, auch wenn das Thema offenbar nicht über den Tarifvertrag abgesichert ist. In Deutschland sei die Frage noch nicht höchstrichterlich geklärt, und das EuGh-Urteil beziehe sich lediglich auf spezielle Sonderfälle, heißt es.

Schlechte Karten hat man unter Umständen in einer Firma– oder auch dann, wenn die Kurzarbeit überhastet ausgehandelt wurde, weil man in der Corona-Hektik wichtige Punkte übersehen hat. Im Übrigen erhält heutzutage nicht einmal jeder zweite Arbeitnehmer in Deutschland noch tarifliches Urlaubsgeld.