Viele Menschen in Städten wie Ulm, Göppingen und Geislingen zerbrechen sich derzeit den Kopf über einen möglichen Sommerurlaub in der Türkei, doch die Chancen dafür sind nach wie vor alles andere als klar.

Nach harten Maßnahmen inklusive einer mehrtägigen Ausgangssperre glaubt die Türkei, daszu haben, betreibt derzeit eine intensive „Tourismus-Diplomatie“ und will ab Anfang Juni wieder Gäste aufnehmen. So wurde in den letzten Tagen ein Konzept vorgestellt, das unter anderem Fiebermessungen am Flughafen und eine Zertifizierung durch den TÜV beinhalten soll. „Diesen Sommer erwarten wir unsere deutschen Freunde zu einem sicheren und unbeschwerten Urlaub in der Türkei“, wirbtin einem Brief, der dem ARD-Studio Istanbul vorliegt.