Telefone klingeln im Hintergrund, Mitarbeiter sind in Gespräche vertieft. Das Personal der Reisebüros in Göppingen ist „mit der Betreuung der aktuellen Lage, Stornierungen, Absagen und so weiter“ beschäftigt, so die Auskunft aus dem TUI Reisecenter, das zwar geschlossen, aber per Mail erreichbar ist.

„Wir helfen den verreisten Kunden massiv, dass sie wieder zurückkommen“, erklärt Manfred Hegenloh vom gleichnamigen Reisebüro. „Viele Fluggesellschaften fliegen nicht mehr, wir versuchen die Kunden schnellstens zurück zu holen.“ Jede Menge Stornierungen seien zu bearbeiten, die Mitarbeiter überlastet und rund um die Uhr weltweit telefonisch in Kontakt. „Morgens um 4 Uhr habe ich mit Kunden in Australien telefoniert, um Flüge zu organisieren. Uns ist es wichtig, dass unsere Kunden gut versorgt werden, wir wollen sie nicht allein lassen.“ In seinem Reisebüro sind Büro und Telefon besetzt, die Tür aber im Normalfall geschlossen.

Rückholaktion für gestrandete Urlauber

Auch Miranda Veigel vom Reiseland Göppingen ist sehr beschäftigt „Ein Storno nach dem anderen. Alle wollen in den Urlaub und dürfen nicht“, erzählt sie. Vom Verständnis ist sie überrascht. „Das hätte ich nicht erwartet.“ Das Reiseland ist per Telefon und Mail erreichbar, das Büro geschlossen.

Reisebüros sind wohl derzeit näher am Kunden, als es bei online-Buchungen der Fall ist. Dort kommt man wohl kaum bei den Telefonhotlines durch. Auch mit Informationen zu Stornogebühren kennen sich die Reisebüro-Mitarbeiter gut aus.

Doch für Miranda Veigel gilt: „Wir müssen jetzt noch besser sein als sonst. Der Umgang mit Kunden ist sehr schwer. Es ist ein riesiger Organisationsaufwand.“

Noch ist das Arbeiten erlaubt

Manfred Hegenloh berichtet, dass seine Mitarbeiter ein halbes Jahr umsonst gearbeitet haben. „Es gibt keine Provision und gewaltige wirtschaftliche Einbußen.“ Doch er ist „optimistisch, dass es wieder aufwärts geht – auch wenn man nicht wisse, ob in einem Monat oder einem Jahr. „Ich persönlich habe Angst, dass ab dem Wochenende nichts mehr geht“, meint er. Doch mit den neuesten Infos zu Flügen, Stornierungen und Fluglinien mit Umbuchungen, ist er optimistisch „dass wir alles hinbekommen und für unsere Kunden da sind“.

Miranda Veigel sagt, obwohl der Tisch voll von Stornierungen und Rückholungen ist: „Es freut uns, dass wir arbeiten dürfen, was Morgen ist, wissen wir nicht“.