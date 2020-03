Die Folgen der Corona-Epidemie sind für die Wirtschaft gravierend. Täglich ist dieser Satz aus Politik und Verbänden zu hören. Doch was bedeutet es konkret, wie sieht die Lage bei kleinen und mittleren Betrieben im Kreis aus? Trotz angespannter Situation haben sich einige wenige Zeit genommen, um Rede und Antwort zu stehen. Die Stellungnahmen zeigen, wie komplex, vielschichtig, unterschiedlich und doch zusammenhängend die Situation ist.

„Für uns ist es noch kein Problem“, sagt Michael Kolb von der Firma Michako Holz-Alusysteme in Wangen Anfang der Woche, kurz nachdem er neue Ware vom Rotterdamer Hafen bekommen hat. Der holländische Lkw-Fahrer habe ihm bei der Anlieferung berichtet, dass der Warenverkehr reibungslos laufe, berichtet Kolb. „Ob das auch für die Fahrten von Italien noch zutrifft, weiß ich nicht“, sagt der Mittelständler. „Es wird jetzt peu à peu kommen.“ Selbst wenn nur ein Teil der Lieferungen betroffen wäre, würde es wohl schwierig.

Probleme im Warenverkehr befürchtet

Michael Kolb macht es anhand eines Beispiels deutlich: „Man hat ein Produkt, für das 20 Teile benötigt werden und zwei gehen aus, weil sie von dort kommen, wo der Warenverkehr nicht mehr problemlos läuft; es verzögert sich alles.“ Angesichts der Gesamtsituation sagt er aber auch: „Letztendlich müssen wir gucken, dass man zu essen und trinken hat, alles andere muss eben ruhen.“ Zumal der Wirtschaftskreislauf ohnehin nicht mehr rund laufe, wenn viele Teilnehmer nach und nach ausfielen.

Personelle Ausfälle fürchtet er in seinem kleinen Betrieb nicht. Gerade die Hygiene sei bei wenigen Menschen gut zu gewährleisten. „Bei großen Betrieben mit 1000 Mann und Kantine sieht das ganz anders aus“, glaubt Kolb. Daher fürchtet er auch: „Ich denke, wir stehen erst ganz, ganz am Anfang einer ganz großen Sache.“

Hälfte der Belegschaft zu Hause

Etwas anders sieht es bei der Herbert Schweikardt GmbH in Dürnau aus. Inhaber Philipp Nanz muss derzeit auf zwei Mitarbeiter verzichten. „Das ist hart“, sagt er, denn für seinen Metallbaubetrieb sind das 50 Prozent der Belegschaft. Ein Mitarbeiter müsse als – nicht betriebsbedingter – Verdachtsfall zu Hause bleiben, ein anderer betreue gerade seine drei kranken („Nicht Corona“) Kinder. Und auch die – sich in der Region befindlichen – Lieferanten seien etwas schwieriger zu erreichen als zu normalen Zeiten. Über Telefon funktioniere es momentan manchmal nicht. Via E-Mail meldeten sich die Firmen dann aber meist; vermutlich weil etliche Mitarbeiter auch dort von Zuhause arbeiteten. „Es braucht alles etwas länger, was sonst sehr schnell geht.“

Auftragslage ist (noch) stabil

Dagegen sei die Auftragslage weiterhin stabil. Er schreibe weiterhin Angebote und auch Aufträge gingen weiter ein. Bei Besichtigungen vor Ort ist er wie gewohnt. Aber auch ihn beschäftigt die Frage, wie es weitergehen wird. Er rechnet im Gespräch Mitte der Woche mit der Schließung aller nicht systemrelevanten Firmen. Dazu zähle sein Betrieb dann nicht: „Wenn ein Balkon nicht gebaut wird, stirbt deshalb keiner“, bringt er es ganz auf den Punkt.

Er selbst werde als Geschäftsführer versuchen müssen, den Betrieb am Leben zu halten. Unter vielem anderen müssten etwa die Gehälter weiter bezahlt werden. „Wenn es eine Ausgangssperre gibt, dann ist es halt so.“ Man werde sich dann über die Hilfsprogramme für die Wirtschaft unterhalten müssen. Vor dem Hintergrund der Situation, wie sie sich Mitte der Woche darstellt, sagt er, er benötige diese Hilfe noch nicht. Hinsichtlich der Hygiene und Ansteckungsgefahr für Mitarbeiter sieht er in seinem Betrieb ebenfalls keine Problem: „Wenn sie sich auf zwei Meter Abstand in die Nähe kommen, ist es schon viel.“

Komplette Funkstille bei Gastronomen und Zulieferern

Starke Auftragseinbrüche hat dagegen die Lambert GmbH in Göppingen zu verzeichnen. „Wir sitzen in einem Boot mit den selbständigen, gewerblichen Kunden“, sagt Paul Lambert. Die Gastronomie ist ein wichtiger Kunde des Schirmherstellers. Zum Teil herrsche dort „komplette Funkstille“, Speisegaststätten hätten mit Stornierungen und Einbußen um die 70 Prozent zu kämpfen, weiß Lambert. Analog würden auch die Umsätze bei ihm wegbrechen. Paul Lambert verweist auch auf die in Österreich ansässige Kundschaft: dort sind inzwischen alle Märkte geschlossen, wie der sonst täglich geöffnete, bekannte Wiener Naschmarkt. Man rechne dort damit, dass die Situation bis Ende April gleich bleibe, berichtet er von einem Gespräch mit einem österreichischen Händler. „Für Unternehmer kommt es derzeit knüppeldick“, sagt Lambert.

Bestellung per Videokonferenz via Facetime

Umso erfreulicher war für ihn am gestrigen Donnerstag der Abschluss einer „schönen Bestellung“. Dass diese überhaupt möglich wurde, ist der modernen Technik zu verdanken. Nach der Absage der „finalen Angebotsbesprechung“ konnte das Geschäft per Videotelefonie in einer Viererkonferenz via Facetime in trockene Tücher gebracht werden.

Auch alle europaweit 55 Lambert-Mitarbeiter seien gesund und an Bord. Doch auch sie seien verunsichert, ob der momentanen Lage, berichtet Paul Lambert. Hinsichtlich der Zulieferung von Teilen gebe es keinerlei Probleme, nicht nur weil Lambert zu zwei Dritteln Hersteller der Produkte sei: „Wir haben schon immer darauf geachtet, deutsche oder zumindest europäische Lieferanten zu haben. Und wir arbeiten nicht mit Just-in-Time-Lieferungen, sondern halten ein eigenes Lager vor.“

Ob der Nachschub an Teilen für die Wirtschaft gewährleistet werden kann, dürfte sich in den nächsten Tagen zeigen. Noch scheinen die Unternehmer im Kreis nicht schwarz zu sehen: „Kämpfen und weitermachen, wird schon passen“, sagt Philipp Nanz von der Firma Schweikardt in Dürnau.

Wie sich eine von den Behörden angedrohte flächendeckende Ausgangssperre auf die Wirtschaft auswirken würde ist in des völlig unklar.