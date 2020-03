Die Uhinger Handwerkertage und der Uhinger Sonntag sind abgesagt worden. Wegen Corona können die am 21. und 22. März geplanten Veranstaltungen dieses Jahr nicht wie geplant stattfinden, wurde mitgeteilt.

Der Veranstalter folgt damit den Empfehlungen des Bundesgesundheitsministers und des Robert-Koch-Instituts .„Wir haben diese Entscheidung schweren Herzens und nach langen Diskussionen getroffen“, so Rainer Frey, der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins. Für die Verantwortlichen habe jedoch die Gesundheit der Besucher und der Mitarbeiter oberste Priorität. „Es sind bereits sehr viele Stunden und Herzblut in die Organisation dieses Uhinger Wochenendes geflossen“, so Frey weiter.

Geschäfte geöffnet, Ersatztermin für Uhinger Sonntag

Trotz der Absage sind die Uhinger Händler und Gewerbetreibenden weiterhin zu den üblichen Öffnungszeiten für Ihre Kunden da und locken zum Teil mit Sonderangeboten. Der Handels- und Gewerbeverein Uhingen arbeitet bereits an einer Möglichkeit, ein Ersatzevent zu einem späteren Zeitpunkt umzusetzen. Jetzt gelte es jedoch, zuerst die aktuelle Entwicklung der Situation genau zu beobachten und gemeinsam positiv in die Zukunft zu blicken.