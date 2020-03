„Wir bleiben für euch hier. Bleibt ihr zuhause.“ Mit diesem auf ein weißes Laken gemalten Appell bitten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Alb-Fils-Kliniken in Göppingen und Geislingen die Bevölkerung, sich unbedingt an die behördlichen Vorgaben zu halten, also Menschenansammlungen zu meiden, sich in sozialer Enthaltsamkeit zu üben und am besten zuhause zu bleiben.

Damit schützt man sich nicht nur selbst, sondern trägt auch dazu bei, dass die, die im Ernstfall unentbehrlich sind, geschützt werden.