Aktuell wurden in zwei Pflegeeinrichtungen im Kreis insgesamt fünf Bewohner und Pflegekräfte positiv getestet. An 17 Schulen im Landkreis wurden bei insgesamt 52 Lehrern und Schülern Covid-Viren nachgewiesen. In sechs Kindertagesstätten wurden zehn Kinder und Erzieherinnen positiv getestet. Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreis Göppingen 15.247 Corona-Fälle registriert.

Aktuell werden am Donnerstag in der Göppinger Klinik am Eichert elf Covid-Patienten versorgt, zwei davon müssen beatmet werden, es gibt drei Verdachtsfälle.