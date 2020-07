Der Schwerpunkt befindet sich derzeit inmit insgesamt acht Fällen (Stand: Donnerstag, 30. Juli). In der Kreisstadtwaren am Donnerstagmorgen zwei Fälle registriert, inebenfalls zwei. Jeweils eine aktive Infektion gab es in. Die anderen Gemeinden im Kreis galten als coronafrei.

Laut Gesundheitsamt entfällt von den letzten fünfaber nur eine auf Geislingen. Am Mittwoch wurden jeweils ein Fall aus Göppingen und Gruibingen bekannt, am Donnerstag zwei aus Eislingen/Fils und einer aus Geislingen. Allerdings liefen noch Testreihen an der, da dort ein Viertklässler betroffen ist. Dieser Fall steht im Zusammenhang mit zahlreichen Corona-Infektionen bei einer Beerdigung in Schwäbisch Gmünd.